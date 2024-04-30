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Dakikalarca beklediği yolda saniyeler içinde savruldu!

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

 Antalya'da Nermin Bolat isimli kadın, yolun karşısına geçmek için dakikalarca bekledi. Bolat, karşıya geçeceği sırada otomobil çarptı. Yüzüstü yere düşen talihsiz kadın ağır yaralandı. O anlar ise kameralara anbean yansıdı.

Talihsiz olay Antalya'nın Manavgat ilçesinde Antalya Caddesi'nde meydana geldi. Nermin Bolat isimli kadın yaya geçidi bulunmayan bölgede yolun karşısına geçmeye çalıştı. 

Dakikalarca bekleyen kadına, yolun karşısına geçerken otomobil çarptı. Güvenlik kamerasına saniyesi saniyesine yansıyan kazada, koşarak yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı kadının, kaldırıma yüzüstü düşerek ağır yaralandığı gözlendi.

Dakikalarca beklediği yolda saniyeler içinde savruldu! - 1. Resim

VATANDAŞLAR YARDIMA KOŞTU

Kazada yaralanan kadının yardımına çevredeki vatandaşlar koştu.

Dakikalarca beklediği yolda saniyeler içinde savruldu! - 2. Resim

Yaralı kadın, 112 Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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