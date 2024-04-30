Dakikalarca beklediği yolda saniyeler içinde savruldu!
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Antalya'da Nermin Bolat isimli kadın, yolun karşısına geçmek için dakikalarca bekledi. Bolat, karşıya geçeceği sırada otomobil çarptı. Yüzüstü yere düşen talihsiz kadın ağır yaralandı. O anlar ise kameralara anbean yansıdı.
Talihsiz olay Antalya'nın Manavgat ilçesinde Antalya Caddesi'nde meydana geldi. Nermin Bolat isimli kadın yaya geçidi bulunmayan bölgede yolun karşısına geçmeye çalıştı.
Dakikalarca bekleyen kadına, yolun karşısına geçerken otomobil çarptı. Güvenlik kamerasına saniyesi saniyesine yansıyan kazada, koşarak yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı kadının, kaldırıma yüzüstü düşerek ağır yaralandığı gözlendi.
VATANDAŞLAR YARDIMA KOŞTU
Kazada yaralanan kadının yardımına çevredeki vatandaşlar koştu.
Yaralı kadın, 112 Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı