Dakikalarca beklediği yolda saniyeler içinde savruldu!

Düzenleyen: Çağla Çağlar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 30 Nisan 2024 13:44 - Güncelleme: 30 Nisan 2024 14:15 - Güncelleme:

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Antalya'da Nermin Bolat isimli kadın, yolun karşısına geçmek için dakikalarca bekledi. Bolat, karşıya geçeceği sırada otomobil çarptı. Yüzüstü yere düşen talihsiz kadın ağır yaralandı. O anlar ise kameralara anbean yansıdı.