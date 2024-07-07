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Debisi maksimum hızda! Terme Çayı'nın taşma riski korkuttu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Debisi maksimum hızda! Terme Çayı&#039;nın taşma riski korkuttu
Sel Felaketi, Samsun, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Samsun’da etkili olan şiddetli yağışlar Terme Çayı’nın debisi maksimum 805 m3 saniyeyi gördü Terme Çayı'nda taşma riski nedeniyle 2 köprü ulaşıma kapatıldı, hanelere su kesildi.

Karadeniz'de etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Ordu'da yaşanan sel felaketinde can kaybı yaşandı. Samsun'da ise Terme Çayı'nın taşma riski oluşturması korkuttu.

DEBİSİ MAKSİMUM HIZDA

Samsun'un doğu ilçelerinde bugün şiddetli ve yer yer aşırı yağış etkili oldu. Yağış akarsuları coşturdu.
Yağış sonucu Salıpazarı ilçe merkezinden 583 m3/s, Bolas Çayı’ndan 524 m3/s maksimum debi ölçüldü. Terme Çayı ana koldan ise maksimum 805 m3/s su geldiği belirlendi. Bu su Terme ilçe merkezine azami 501 m3/s olarak intikal etti.

Debisi maksimum hızda! Terme Çayı'nda taşma riski - 1. Resim

EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI

Terme ilçesinde sel riski, ekipleri harekete geçirdi. Terme ilçesinde gece saatlerinde etkili olan yağış Terme Çayı'nın debisini yükseltti. İlçede merkeze uzak bölgelerde tarlalara su taşkınları yaşanırken, ilçe merkezinde rögarların tıkanmasıyla bazı ev ve iş yerlerinde de su baskınları yaşandı.

Debisi maksimum hızda! Terme Çayı'nda taşma riski - 2. Resim

SU İHTAYACI TANKERLERDEN GİDERİLDİ

Yaşanan su baskınları ve sel nedeniyle öğle saatlerinden itibaren hanelere su verilemedi. Vatandaşlar, su ihtiyaçlarını ilçe merkezinde çeşitli yerlere konuşlandırılan tankerlerden temin etti. Vatandaşlar, ilçeye uzun bir süredir yağış düşmediğini, dün geceden beri etkili olan yağmurun ise sel ve su baskınlarına neden olduğunu belirterek, su ihtiyaçlarını ise tankerlerden giderdiklerini söylediler.

Debisi maksimum hızda! Terme Çayı'nda taşma riski - 3. Resim

"TERME DERESİ'NDE TAŞMA RİSKİ"

Samsun Valisi Orhan Tavlı, “Samsun'a geçmiş olsun. Özellikle Terme Çayı'nın doğusunda yağışlardan dolayı taşıma tehlikesi var. Şu anda debi düşüyor. Salıpazarı ilçesinden bu yana ekipler takip ediyorlar. Başta Büyükşehir Belediyemiz olmak üzere DSİ, Karayolları, AFAD ekipleri ve bütün kurumlar teyakkuzda. Vatandaşımıza geçmiş olsun. Şu anda Terme Çayı'nın taşma riski kalmadı. Yarın da yağış var. Salı günü de bekliyoruz. Vatandaşlarımız zaten uyarılara dikkatli takip ediyorlar” dedi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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