Denizin altında deprem kabusunu yaşadı! Ne yapacağını şaşırdı, o saniyeleri anbean kaydetti

6 Aralık 2023 11:56 - Güncelleme Tarihi: 6 Aralık 2023 12:00

Editör: Sinem Eryilmaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 11 Kasım'da meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki deprem çevre illerde de hissedilmiş ve büyük paniğe neden olmuştu. Depreme serbest dalış esnasında deniz altındayken yakalanan Çağdaş Şaşmaz, korku dolu anları amatör kamerasıyla anbean görüntüledi.

Arkadaşıyla birlikte deprem günü sabah saatlerinde zıpkınla balık avlamak için denize giren Şaşmaz, Alanya açıklarında meydana gelen depreme deniz altında yakalandı. O anları amatör kamerası ile kaydeden Şaşmaz, deprem esnasında çıkan gürültünün şiddetiyle vücudunun titrediğini ve ilk anda dinamitle balık avlandığını düşündüğünü dile getirdi.

"VÜCUDUM TAMAMEN TİTREDİ"

Yaşadığı korku dolu anları anlatan Şaşmaz, "Videoda gördüğünüz taşın yanına vardığımda taşın kenarında birkaç yem balığının kaçışlarını gördüm ve agaşon yapmaya karar verdim. Tam aşağı doğru inip taşın gölge kısmına doğru yatacakken birden bir gürültü olmaya başladı. Gürültü o kadar şiddetliydi ki vücudumu tamamen titretti. İlk olarak aklıma kıyıdaki tral sürüsü geldi. Çok hızlı bir şekilde yukarı çıktım. Zaten sığ bir sudaydım. Bazı cani insanların o balık sürüsüne dinamit atmış olabileceğini düşündüm. O denli bir patlamaydı. Daha önce karşılaşmadığım için sadece hayal ettiklerimle kaldım" dedi.

"DEPREM AKLIMA SONRADAN GELDİ"

Yaşanan şiddetli gürültünün ardından denizde balık kalmadığını söyleyen Şaşmaz, "Sonradan aklıma deprem geldi. Deniz hareketlerinde fazla bir değişme yoktu ve ortalık bir anda sessizliğe büründü. Neredeyse hiç balık kalmamıştı. Yanımdaki arkadaşım sesi duymadığını söyledi. Yüzeyde ilerlediği için fark edememiş. Hızlıca karaya çıkıp enteresan olaylar var mı diye baktığımda fark ettim ki, Alanya açıklarında bir deprem meydana gelmiş" ifadelerini kullandı.