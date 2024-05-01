Deprem bölgesi Hatay'da korkutan patlama!

AFAD duyurdu, Akdeniz'de bir deprem daha oldu!

AFAD duyurdu, Akdeniz'de bir deprem daha oldu!

Afet bölgesi Hatay'ın Defne ilçesinde taş ocağı bölgesinde dinamitle patlama gerçekleşti. Haber verilmeden gerçekleştirilen patlama nedeniyle vatandaşlar büyük panik yaşadı. Patlamanın deprem etkisi yaşattığını söyleyen vatandaşlar, "Zaten deprem etkisini atlatmamışken o kadar şiddetli bir patlama ve sarsıntı oldu ki deprem olduğunu zannettik" ifadelerini kullandı.

6 Şubat felaketinde büyük yara alan Hatay'ın Defne ilçesinde depremin neden olduğu panik ve korku hala ilk günkü gibi. Artçı sarsıntılarla o günü yeniden yaşayan Defneliler geçtiğimiz hafta korkuyu yeniden yaşadı.

Dursunlu Mahallesi’ndeki dağlık alana kurulacak olan taş ocağı bölgesinde dinamitle patlatma gerçekleştirildi. Haber verilmeden gerçekleştirilen patlama, depremi yaşayan mahalle sakinleri arasında paniğe neden oldu. Patlamayı hisseden vatandaşlar, haber verilmeden gerçekleştirilen patlamalara tepki gösterdiler.

'ÜRKÜYORUZ'

Patlamanın deprem etkisi oluşturduğunu belirten depremzede Yılmaz Kireçdağ, “Şu dağın arka tarafında patlama oldu. Buradan da hissedildi.Patlama deprem etkisi oluşturdu. Buradan 3 km uzaklıkta, bu dağın arka tarafında oldu. Korkma değil de depremi yaşadığımız için insan ürküyor” dedi.

DEPREM ETKİLİ PATLAMA!

Patlamanın etkisiyle sallandıklarını ifade eden Mehmet Bereketoğlu, “Patlamayı baya şiddetli hissettik. Bilinçsizce dinamit patlatılmış. Yıllardan beri burada taş ocağı var ama böyle bir patlama gördük. Patlama çok şiddetli oldu ve yer sallandı.

Zaten deprem etkisini atlatmamışken o kadar şiddetli bir patlama ve sarsıntı oldu ki deprem olduğunu zannettik. Sesin sonra dağın arka tarafından geldiğini hissedince biraz rahatladık. Çok şiddetli bir patlamaydı. Burada çok patlamalar oldu ama bu öyle bir patlama değildi. Patlamanın; sesi, şiddeti ve sarsıntısı baya büyüktü ve tedirgin olduk” şeklinde konuştu.