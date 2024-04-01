Deprem bölgesinde seçim sonuçları! İşte 11 ildeki son durum

6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler 11 ilde büyük yıkıma neden olmuştu. Depremin yıktığı 11 ilde 8,5 milyon kişi sandık başına gitti. Peki deprem bölgesindeki illeri hangi partiler kazandı. Hangi iller el değiştirdi. İşte detaylar...

Türkiye 31 Mart yerel seçimleri için tercihini yaptı. AK Parti Türkiye genelinde istediği sonucu alamazken en çok oy alan ikinci parti konumuna düştü. Seçimlerle ilgili en merak edilen konulardan biri de deprem bölgesi oldu. İşte 6 Şubat depremlerinin yıkıma neden olduğu 11 ildeki seçim sonuçları.

KAHRAMANMARAŞ AK PARTİ'DE

6 Şubat depremlerinin merkez üssü olan Kahramanmaraş'ta sandıktan birinci olarak yine AK Parti çıktı. AK Parti'ni adayı Fırat Görgel yüzde 42,41 oranında oy alırken, Yeniden Refah'ın adayı Muhammed Aydoğar yüzde 33,40 ile ikinci oldu.

ŞANLIURFA YENİDEN REFAH'TA

Depremlerin etkili olduğu bir diğer şehir olan Şanlıurfa ise Yeniden Refah'a geçti. AK Parti'den istifa edip Yeniden Refah'a geçen Mehmet Kasım Gülpınar yüzde 38 ile seçimi kazanan isim oldu. AK Parti'nin adayı Zeynel Abidin Beyazgül ise yüzde 33 ile ikinci oldu.

HATAY AK PARTİ'YE GEÇTİ

Depremlerde büyük yıkım olan Hatay ise son dakikada el değiştirdi. Gece yarısına kadar seçimi önde götüren CHP'nin adayı Lütfü Savaş son dakikada geriye düştü. Lütfü Savaş yüzde 43,97 oranında oy alırken, AK Parti'nin adayı Mehmet Öntürk yüzde 44,47 ile sandıktan galip çıktı. Ancak Hatay'da itiraz süreçleri devam ediyor.

AK PARTİ 20 YIL SONRA ADIYAMAN'I KAYBETTİ

Deprem bölgesinin en dikkat çeken sonuçlarından biri de Adıyaman'da gerçekleşti. AK Parti 20 yıl sonra Adıyaman'ı kaybetti. CHP'nin adayı Abdurrahman Tutdere yüzde 49,75 ile birinci olurken, AK Parti'nin adayı Ziya Polat yüzde 27,43 oranında oy aldı.

OSMANİYE'DE SÜRPRİZ YOK

MHP lideri Bahçeli'nin memlketi olan Osmaniye'de sürpriz olmadı. MHP'li aday İbrahim Çenet yüzde 39,77 ile seçimi kazanırken, İYİ Parti'nin adayı Alpaslan Koca yüzde 23,70 aldı.

GAZİANTEP YİNE "FATMA ŞAHİN" DEDİ

Gaziantep'te ise yine AK Partili Fatma Şahin sandıktan galip çıktı. Şahin yüzde 38,82 oranında oy alırken, CHP'li Muzaffer Ertürk yüzde 28,11'de kaldı.

MALATYA AK PARTİ'DE KALDI

Malatya'da AK Parti'nin adayı Sami Er seçimi yüzde 48,99 ile sçimi kazandı. CHP'nin adayı Veliağbaba ise memleketinde yüzde 37,25'de kaldı.

DİYARBAKIR'DA DEĞİŞİKLİK YOK

Diyarbakır'da ise DEM Parti kazandı. DEM'in adayı Ayşe Bucak Küçük yüzde 64,07 alırken, AK Parti'nin adayı Mehmet Halis Bilden yüzde 16,85'da kaldı.

ADANA YİNE CHP'DE

Adana'da ise CHP'li Zeydan Karalar yine seçimi kazandı. AK Parti'nin adayı Fatih Mehmet Kocaispir İSE yüzde 37,45'de kaldı.

KİLİS CHP'YE GEÇTİ

Sınır ilimiz Kilis AK Parti'den CHP'ye geçti. CHP'nin adayı Hakan Bilecen yüzde 41,98 ile birinci olurken, AK Parti'nin adayı Reşit Polat yüzde 27,28 ile ikinci oldu.

ELAZIĞ AK PARTİ'DE

Elazığ'da AK Parti'nin adayı Şahin Şerifoğulları yüzde 38,19 ile birinci, Yeniden Refah'ın adayı Faruk Septioğlu yüzde 21,14 oy aldı.