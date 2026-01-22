Hatay'da asrın felaketinde yerle bir olan tarihi meclis binası, enkazdan toplanan orijinal taşlarıyla 200 fore kazık üzerine aslına uygun şekilde yeniden inşa edildi. Vali Mustafa Masatlı, tarihi meclis binasının Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüne tahsis edildiğini söyledi.

Hatay'da 1927 yılında Fransız mimar Leon Benju tarafından Köprübaşı meydanında inşa edilen bina, 1938'den Hatay Devleti'nin Türkiye'ye katıldığı 29 Haziran 1939'a kadar meclis binası olarak hizmet verdi. Tarihi meclis binası, 6 Şubat 2023 tarihinde ve devamında meydana gelen depremlerde yerle bir olarak kullanılamaz hale geldi. Bölgenin tarihine ışık tutan meclis binasının yeniden inşası için Hatay Valiliği düğmeye bastı. Enkaz kaldırma çalışmalarında taşları tek tek toplanan meclis binası, aslına uygun şekilde 200 fore kazık üzerine rekonstrüksiyon çalışmalarıyla yeniden inşa edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 27 Aralık 2025 tarihinde hizmete açılan meclis binası, yeni görünümüyle beğeni topladı.

Deprem sonrası taşları enkazdan tek tek toplanmıştı! Tarihi bina yeniden inşa edildi

"200 FORE KAZIK TEMELE ÇAKILMIŞ VE ZEMİN GÜÇLENDİRİLMİŞTİR"

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, inşası tamamlanıp hizmete açılan meclis binasının Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'ne tahsis edildiğini bildirdi. Vali Masatlı, tarihi meclis binasının 200 fore kazık üzerine yeniden inşa edildiğine dikkat çekerek şöyle konuştu:

"Milli kararlığın kurumsal hafızası niteliğindeki bu yapılar bugün de Hatay'ın Türkiye Cumhuriyeti'ne gönülden bağlılığının temsil eder. Maalesef 6 Şubat ve devamındaki asrın felaketi depremlerde bu tarihi yapılar tam göçme şeklinde yıkıma uğramışlardır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi'nin liderliğinde yürütülen dünyanın afet sonrası en büyük ihya, inşa ve imar çalışmaları kapsamında tarihi yapılarımızın kültür molozu, ayrıştırma ve tespit çalışmalarında bir arkeolojik kazı hassasiyetiyle çalışmalar yürütülmüştür. Devamında zemin ıslahıyla birlikte 200 fore kazık temele çakılmış ve zemin güçlendirilmiştir. Bu iki yapının da kaba inşaatları perde beton sistemiyle yapılmıştır. Bunun da özellikle altını çizmek isterim"

"BURAYI TİYATRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE TAHSİS ETTİK"

Vali Masatlı, "6 Şubat 2023 ve devamındaki depremlerde yıkılan kentimizin sembol değerlerinden olan bu yapılar valiliğimizin koordinasyonunda özel bir firmanın katkılarıyla rekonstrüksiyon çalışmaları gerçekleştirildi. Medeniyetler şehri Hatay'ımıza 27 Aralık 2025 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifiyle yeniden kazandırılmıştır. Yapılar aslına sadık kalınarak eskisinden daha güçlü zeminlerde ve eskisinden daha sağlam olarak inşa edilme süreçleri projenin tüm paydaşlarınca büyük bir titizlikle takip edilmiştir. Şahsım da bu yapıların ilk taşlarının sökümünden orijinal taşlarının bulunmasına, ilk taş örmesine ve yeniden hizmete alınması süreçlerine kadar olan tüm süreci bizzat takip ettim. Şimdi bu yapılar medeniyetler şehri Hatay'ımızın kültür ve sanat faaliyetlerine inşallah ev sahipliği yapacak. Kısmet olursa burayı Tiyatro Genel Müdürlüğüne tahsis ettik. Burada şehrimizin kültürüne ve sanatına katkı sunacak olan tiyatro gösterimleri yapılacak. Tarihi Hatay Meclisi binamız ve Adalı Konağımız yeni Hatay'ımıza hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.

