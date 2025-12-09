TBMM Genel Kurulu’nda, 2026 Yılı Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi’nin görüşmelerine başlandı.

Genel kurul çalışmalarına katılan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları Oruç ve Tuncer Bakırhan selamlaştı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Millî Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu çalışmalarına ilişkin “TBMM’de oluşturulan bu komisyon, şimdiye kadar sürdürmüş olduğu müzakere olgunluğunu devam ettirerek fevkalade güçlü bir raporu yazacak ve bu sorunun ve Türkiye’nin demokratik standartlarının yükseltilmesiyle ilgili genel perspektifi ümit ediyorum ki en kısa süre içerisinde yazdığı bir raporla TBMM’ye sunacaktır” dedi.

Genel Kurul’da 21 Aralık tarihine kadar devam edecek bütçe görüşmeleri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın sunuş konuşmasıyla başladı. Cevdet Yılmaz, “Bütçe kanunu teklifi istikrarın teminatıdır” diyerek, 2026’da enflasyonun yüzde 20’nin altına inmesini ve 2027 yılında ise tek haneye düşmesinin hedeflendiğini belirtti.

Haberle İlgili Daha Fazlası