Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in öldürdüğü Ayşenur Ezgi Eygi'yi andı

Batı Şeria’da İsrail askerleri tarafından öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin ölüm yıldönümünde Dışişleri Bakanlığı'ndan anma mesajı geldi.

Bakanlık tarafından paylaşılan mesajda "6 Eylül 2024’te Batı Şeria’da İsrail askerleri tarafından hedef alınarak hayatını kaybeden vatandaşımız Ayşenur Ezgi Eygi’yi vefatının yıldönümünde rahmet ve saygıyla anıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Masum sivillerin hayatını hiçe sayan bu saldırının, uluslararası hukuk ve insan hakları ihlallerinin açık bir göstergesi olduğu belirtilen açıklamada, "Türkiye, Ayşenur'un hayatına kasteden bu vahim suçun cezasız kalmaması için çabalarını kararlılıkla sürdürecektir" denildi.