Dışişleri'nden İsrail'e sert 'yerleşimci terörü' tepkisi!
Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşim adımlarına sert tepki gösterdi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada "Batı Şeria'da son dönemde daha da artan yerleşimci terörü ve yerleşim faaliyetleri ile İsrail güvenlik güçlerinin Filistinlilere yönelik baskısını kınıyoruz" sözlerine yer verildi.
"YERLEŞİMCİ TERÖRÜ' VURGUSU
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bölgedeki insani durumun ve güvenlik koşullarının kötüleştiğine dikkat çekilerek şunlar kaydedildi;
İran'ı "kim vurdu" bilmecesi: Nükleer tesise düzenlenen saldırıda İsrail topu ABD’ye attı!
Batı Şeria’da son dönemde daha da artan yerleşimci terörü ve yerleşim faaliyetleri ile İsrail güvenlik güçlerinin Filistinlilere yönelik baskısını kınıyoruz. İsrail’in bölgede kalıcı barışın anahtarı olan iki devletli çözümü aşındırmayı amaçlayan ilhak uygulamalarına ve Filistinlilerin, başta hayat hakkı olmak üzere, temel haklarını hedef alan yerleşimci terörüne derhal son verilmesi hem uluslararası hukuk hem de bölgenin istikrarı bakımından temel bir gerekliliktir.