DMM'den "Bandırma Limanı" iddialarına yalanlama! "Kimliksiz hayvan girişi söz konusu değil"

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı basın organları ve sosyal medyada yer alan "Bandırma Limanı'nda kaçak ve kimliksiz büyükbaş hayvanların yasa dışı şekilde ülkeye sokulmaya çalışıldığı, hayvanların açlıktan öldüğü ve geminin gizlice limana geri döndüğü" yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

TÜM KONTROLLER TİTİZLİKLE GERÇEKLEŞTİRİLİYOR

DMM'den yapılan açıklamada, söz konusu iddiaların dezenformasyon içerdiği belirtilerek, Türkiye'nin halk sağlığını, hayvan sağlığını ve ulusal hayvancılık varlığını riske atacak hiçbir uygulamaya izin vermediği vurgulandı.

Açıklamaya göre, Bandırma Limanı'nda yürütülen tüm veteriner kontrolleri ve dezenfeksiyon işlemleri ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda titizlikle gerçekleştiriliyor.

469 HAYVANDA KİMLİK UYGUNSUZLUĞU TESPİT EDİLDİ

DMM, 15 işletme adına Uruguay'dan ithali planlanan 2.901 baş damızlık sığır için 21 Ekim 2025 tarihinde Bandırma Limanı Veteriner Sınır Kontrol Noktası'na başvuru yapıldığını bildirdi. Yapılan incelemelerde bazı hayvanlarda kulak küpesi veya elektronik kimlik çipinin bulunmadığı, ayrıca 469 hayvanın seçim listeleriyle uyumlu olmadığının tespit edildiği kaydedildi.

Bu uygunsuzluklar nedeniyle sevkiyatın ülkeye girişine izin verilmediği, 15 Veteriner Sağlık Sertifikasına 'RED' şerhi düşülerek kararın 23 Ekim 2025’te Gümrük Müdürlüğü'ne bildirildiği açıklandı.

Firmaların alınan karara itiraz ederek yargı süreci başlattığı, bu süreçte geminin Bandırma açıklarında bekletildiği de ifade edildi.

"ASILSIZ İDDİALARA İTİBAR EDİLMEMELİ"

DMM, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına manipülatif amaçlarla servis edilen asılsız iddialara itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı.