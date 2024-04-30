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Doktor doktora bunu yaparsa! Devlet hastanesinde olaylı mesai

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Doktor doktora bunu yaparsa! Devlet hastanesinde olaylı mesai

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Genellikle hasta ya da hasta yakını ile doktor arasında yaşanan 'sağlıkta şiddet' bu sefer iki doktor arasında meydana geldi. Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşanan olayda bir doktorla, muayene olmak istediği doktor arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. 

Edinilen bilgilere göre, Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Üroloji kliniğine muayene için giden bir doktorla muayene olmak istediği Dr. Uğur Semiz arasındaki tartışma şiddete dönüştü. Her iki doktor da birbirinden davacı oldu.

HASTANEDEN KINAMA

Olayla ilgili açıklama yapan Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Fazıl Kulaklı, "Hastanemiz Üroloji Kliniğinde görevli Asistan Doktorumuz Uğur Semiz’e yapılan saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Saldırı hakkında hukuki süreç başlamıştır ve bu sürecin yakinen takipçisi olacağız” dedi.

Doktor doktora bunu yaparsa! Devlet hastanesinde olaylı mesai - 1. Resim

Giresun Tabip Odası ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Ana Bilim Dalı Asistan hekimlerinden Dr. Uğur Semiz bugün saat 15.30 sularında görevi başında iken bir hastası tarafından darp edilmiştir. Hekim arkadaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız” açıklamasını yaptı.

'MÜDAFAA HAKKIMI KULLANDIM'

İsmini açıklamak istemeyen doktor ise, “Bir hekim olarak tedavi almaya gittim. En doğal hakkım olan sağlık hakkımdan mağdur bırakıldım. Mobbing tehdit ve saldırıya uğradım ve nefsi müdafaa davranışında bulunarak olay yerinden çıktım ve tüm hukuksal haklarımı kullanacağım” dedi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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