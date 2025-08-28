Dolandırıcıların 'TOKİ' oyunu! Detayı son anda fark etti, kurtuldu

Hatay'ın Payas ilçesinde yaşayan 41 yaşındaki depremzede Adem Çelik, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) 30 ilde başlattığı "İlk Evim, İlk Arsam" projesine başvuru yapmak istedi. Çelik, 'Google' üzerinden arama yaptı ve çıkan bir siteye giriş yaptı. Site üzerinden e-Devlet'in ara yüzüne benzer bir siteye yönlendirilen Çelik, T.C. kimlik numarası ve şifresini girerek başvurusuna devam etti.

Ödeme aşamasında birçok farklı bankaya ait IBAN numarası gören Çelik, durumdan şüphelendi. Bunun üzerine Payas Belediyesi Afet İşleri Müdürü Fatih Beluk'a ulaşan Çelik, aldığı uyarıyla son anda dolandırılmaktan kurtuldu.

Yetkili isim, vatandaşlara internet üzerinden yapılacak tüm başvurularda yalnızca TOKİ'nin resmi sitesi ve e-Devlet kapısı üzerinden işlem yapmaları yönünde uyarılarda bulundu.

"HAYALLERİMİZ SUYA DÜŞMEDİ"

Yaşadığı olayı anlatan Adem Çelik, "Depremzedeyiz, evimizde ağır hasar yok ama bir arsamız olsun istiyorduk. Bunun için TOKİ ilanlarını takip ediyordum. Google'dan çıkan ilk siteye girdim, e-Devlet kopyası yapmışlar. Başvuruyu yaptım, banka kısmında çok sayıda IBAN görünce şüphelendim. Afet İşleri Müdürü Fatih beye ulaştım, hızlıca ilgilenip bunun dolandırıcılık olduğunu söyledi. Paramızı yatırmadık, dolandırılmaktan kurtulduk. İnsanların umutlarıyla oynuyorlar, kimse mağdur olmasın" dedi.

"TOKİ HİÇBİR ŞEKİLDE IBAN PAYLAŞMAZ"

Konuya ilişkin açıklama yapan Payas Belediyesi Afet İşleri Müdürü Fatih Beluk ise vatandaşların yalnızca resmi kanallardan işlem yapmaları gerektiğini belirterek şunları söyledi:

"Vatandaşımız sahte bir siteye yönlendirilmiş. Bu site de e-Devlet ara yüzüyle birebir kopyalanmış. Vatandaş başvuru bilgilerini giriyor, ardından proje seçeneğini seçiyor. Ancak en son aşamada TOKİ yetkilisi adı altında IBAN bilgileri veriliyordu. TOKİ'nin hiçbir şekilde IBAN paylaşımı söz konusu olamaz. Başvuru yalnızca resmi sistemden yapılır ve ödemeler devlet bankaları aracılığıyla gerçekleştirilir. Konuyu TOKİ'ye ilettik ve kısa sürede site kapatıldı. Böylece başka vatandaşların mağdur olmasının önüne geçildi."

TOKİ'DEN DE UYARI VAR

Öte yandan TOKİ de 19 Ağustos tarihinde resmi site üzerinden yaptığı açıklama ile vatandaşları dolandırıcılıklara karşı uyardı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: