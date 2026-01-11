Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Dışişleri Bakanı Sugiono ve Savunma Bakanı Sjafrie Sjamsoeddin’i kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi’ndeki kabulü basına kapalı gerçekleşti. Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler de yer aldı.

Her iki Endonezyalı Bakan önceki gün Dışişleri Bakanı Fidan ve Millî Savunma Bakanı Güler ile bir toplantı yapmıştı. Fidan “Bugünkü toplantımız, Türkiye ve Endonezya’nın ikili bölgesel ve küresel meselelerde ortak vizyona sahip olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur” demişti.

Dolmabahçe’de mini Endonezya zirvesi! Erdoğan iki bakanla görüştü

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beyoğlu’ndaki Tophane Tayfun Spor Kulübü’nü ziyaretinin ardından burada kendisini bekleyen gazetecilerle sohbet etti. Basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlayan Erdoğan, Tophane Tayfun Spor Kulübü’nün top oynadığı yıllarda çok gelip gittiği bir yer olduğunu ve buraya uğrama fırsatı bulduğunu belirterek “Özellikle de Çalışan Gazeteciler Günü’nün yıl dönümünde sizlerle burada bir arada olmanın mutluluğu içindeyiz. Daha nice yıl dönümlerini inşallah beraberce yaşama fırsatımız olur” ifadesini kullandı.

Erdoğan, ayrıca, Hane İslam Eserleri Sergisi’nin açılışını da yaptı.

