Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Singapur Başbakanı Lawrence Wong'u kabul etti. Kabulde Türkiye-Singapur ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Singapur Başbakanı Lawrence Wong'u Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde kabul etti. Görüşmede Türkiye ile Singapur arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler masaya yatırıldı.

Kabulde, iki ülke arasındaki ekonomik ve stratejik iş birliğinin daha ileri seviyeye taşınması konusu ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Singapur arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesinin önemine dikkat çekerek, savunma sanayi, lojistik, havacılık, denizcilik ve finans gibi alanlarda ortak çalışmaların artırılması için çaba göstermeye devam edeceklerini ifade etti.

BÖLGESEL GELİŞMELER DE GÜNDEMDE

Görüşmede bölgesel gelişmeler de gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin İran ile ABD arasında kalıcı barışın sağlanmasına yönelik diplomatik temaslarını sürdürdüğünü belirtti. Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer güvenliğinin korunmasının önemine işaret eden Erdoğan, bölgedeki istikrarın sağlanması için kardeş ülkelerle birlikte katkı sunmaya devam edeceklerini dile getirdi.

İki liderin görüşmesinde küresel ekonomik gelişmeler ve bölgesel güvenlik konularının da değerlendirildiği öğrenildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası