İzmir'de bir çift en mutlu günlerinde davetlilerin karşısına ‘Ne Bilsin Eller’ şarkısı ile çıkmış büyük alkış toplamıştı. Düğündeki bu video kısa sürede sosyal medyada viral olmuş çok sayıda beğeni almıştı. Eserin sahibi Ankaralı Coşkun ise hem videoyu beğenmiş hem de çifte dava açmıştı. Olayın sebebi ile ilgili ilk açıklaması bakın ne oldu!

İzmir’de yaşayan konservatuvar mezunu Hasan Başkaya ile amatör şarkıcı ve memur olan Öznur Başkaya, 2023’ün Haziran ayında evlenerek hayatlarını birleştirdi. Müzik tutkunu çift, düğünlerine Ankaralı Coşkun’un sevilen eseri "Ne Bilsin Eller"i söyleyerek giriş yaptı.

SOSYAL MEDYAYA DÜŞTÜ, VİRAL OLDU

Çiftin performansı davetlilerden büyük alkış topladı, video sosyal medyada da hızla yayıldı. Özellikle düğün sayfalarında binlerce kez paylaşıldı; hatta eserin sahibi Coşkun Direk, görüntülerden birinin altına yorum yaparak çifti tebrik etti.

ÇİFT HAYATININ ŞOKUNU YAŞADI

Ancak viral olan bu görüntüler, çift için beklenmedik bir sürecin de başlangıcı oldu. Şarkının sahibi Coşkun Direk’in, videoların yayılmasının ardından çift hakkında şikâyette bulunduğu ve uzlaşma için 300 bin lira talep ettiği ortaya çıktı.

SEBEP İZİNSİZ KLİP ÇEKMELERİYMİŞ

Çıkan haberlerin ardından Çoşkun Direk, kendisine ait eserin izinsiz kullanılıp klip çekildiğini belirterek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Bugün magazinsel bir konuyla karşılaştım. Sözde bir olay üzerinden, bir hanımefendi ve beyefendinin düğünlerinde benim "Ne Bilsin Eller" isimli eserimi çıkış şarkısı olarak okumaları nedeniyle güya ben onları mahkemeye vermişim. Evet, bir mahkeme süreci var; ancak bu işlemi ben başlatmadım. Eserlerim tamamen koruma altında olduğu için hukuki takip avukatlarım ve şirketim tarafından yürütülmüş. Fakat önemle belirtmeliyim ki, bu dava düğünde benim eserimi okumalarıyla ilgili değildir. Bahsettiğim hanımefendi ve beyefendi tamamen başka bir sebeple hukuki sürece dahil edilmişler. Buna rağmen, şahsımı karalamak ve bir linç kampanyası oluşturmak amacıyla olayı medyaya çarpıtarak servis etmişler ve sanki sorun eserimi okumalarıymış gibi bir algı oluşturmaya çalışmışlardır. Oysa bunun konuyla uzaktan yakından ilgisi yoktur. Benim eserlerimi herkes okuyabilir; zaten insanlar okusun diye paylaşıyorum. Bu manipülasyon nedeniyle avukatıma manevi tazminat davası açılması talimatını da verdim; hukuki süreç manevi yönden de başlatılmıştır. Haklıyı ve haksızı o zaman siz daha iyi ayırt edersiniz." ifadelerini kullandı.

