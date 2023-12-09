Dünya gündeminin nabzı “TRT World Forum 2023”te tutuldu

9 Aralık 2023 22:15 - Güncelleme Tarihi: 9 Aralık 2023 22:15

Editör: Şeyda Karaca / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Dünya gündemini yakından ilgilendiren konularla bu yıl da dünya basınında yoğun ilgi gören TRT World Forum 2023, “Birlikte Gelişmek: Sorumluluklar, Eylemler ve Çözümler” ana başlığı altında İstanbul’da gerçekleşti. Dünyanın dört bir yanından politika yapıcılar, gazeteciler, akademisyenler, alanında uzman isimler, kamu ve özel sektör temsilcileri, uluslararası bir platform olan TRT World Forum’da bir araya geldi.

Bölgesel ve küresel meselelerin derinlikli tartışılarak çözüm önerilerinin dikkate sunulduğu ve anlayış zemininin güçlendirildiği etkinlikte, 10 açık oturum ve 8 yuvarlak masa toplantısı düzenlendi. Farklı coğrafyalardan 150’nin üzerinde uluslararası bilinirliği olan üst düzey konuşmacıların katıldığı forumda, küresel iş birliklerinden liderliğe, barış diplomasisinden gıda güvenliğine, enerji krizinden iklim değişikliğine, göçten İslamofobiye, medya ve dijitalleşmeden dezenformasyona tüm dünyayı ilgilendiren kritik konular ele alındı.

Dünyada medya sektöründe yapılan en büyük ve en yüksek profilli forumlardan birisi olan TRT World Forum’un ilk gününde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı açılış konuşmasını gerçekleştirdi. Açılış töreninde, dünyanın "barışın anahtarını" aradığını anlatan ve savaşın en çok etkilediği coğrafyalardan çocukları temsilen bir grup çocuğun rol aldığı bir kısa film izletildi. Gösterimin ardından filmde oynayan çocuklar, Türkiye'nin gösterdiği barış çabalarını temsilen Erdoğan'a "barışın anahtarı"nı armağan etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "100. Yıl" logosunu temsilen TRT Genel Müdürü Sobacı tarafından da bir tablo takdim edildi.

“TRT World Forum 2023” bu yıl Cumhuriyet’in 100. yılı olması sebebiyle Türkiye Yüzyılı vizyonunun değerlerinin ve büyük Türkiye mücadelesinin anlatıldığı “Türkiye Yüzyılı Vizyonu: Sistem Kurucu Bir Aktör Olarak Türkiye” başlıklı özel bir oturumla başladı. Açık oturum başlıkları arasında; “Türkiye Yüzyılı Vizyonu: Sistem Kurucu Bir Aktör Olarak Türkiye”, “İsrail'in Gazze Savaşı: İnsani Kriz ve Barış Beklentileri”, “Jeopolitiğin Geri Dönüşü: Yeni Yüzyılda Rekabetler ve Yeniden İttifaklar”, “Dijital Çağda Kamu Yayıncılığı: Zorluklar ve Fırsatlar”, “Küresel Ekonomiyi Yeniden Şekillendirmek”, “Çok Bilmiş Yapay Zeka: Yaratıcı Potansiyel mi, Yıkıcı Musibet mi?”, “Bölünmüş/Birleşmiş Milletler: Etkin Çok Taraflılık İçin Çalışmak”, “İnsanlığı Güçlendirmek: Sosyal Krizlerin ve Eşitsizliklerin Ele Alınması”, “Gıda, Su ve Enerji Güvenliğinin Kritik Bağlantısı” yer aldı.

İki gün boyunca dünya gündemiyle ilgili önemli konu başlıklarının tartışıldığı dev etkinlikteki açık oturumlara; Ürdün Haşimi Krallığı Eski Başbakanı Awn Shawkat Al-Khasawneh, İskoçya Eski Başbakanı Alex Salmond, Portekiz Eski Avrupa Bakanı Dr. Bruno Maçae, Katar Eski İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Dr. Hessa bint Sultan Al Jaber, Meksika Eski Dışişleri Bakanı Jorge Castañeda, Malta Eski Dışişleri Avrupa İşleri Bakanı Dr. Evarist Bartolo, CeSPI Türkiye Gözlemevi Direktörü Valeria Giannotta, Filistin Devleti’nin BM Daimi Gözlemcisi Dr. Riyad H. Mansour, Dünya Ekonomik Forumu Genel Müdürü Mirek Dušek, Uluslararası Göç Politikası Geliştirme Merkezi Genel Direktörü Michael Spindelegger ve Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı Türkiye Direktörü ve Ülke Temsilcisi Stephen John Cahill gibi uluslararası arenada tanınmış 150’nin üzerinde isim konuşmacı olarak katıldı