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    • Düzce'de korkutan manzara! 6 yolun bağlantısı tıkandı

    Düzce'de meydana gelen heyelanda yamaçtan kopan dev kaya parçaları, 4 köy ve 2 mahalleye ulaşımın sağlandığı yolu kapadı. Ekipler bölgede çalışmalara devam ederken, heyelan riskinin devam ettiği bildirildi.

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    Düzce&#039;de korkutan manzara! 6 yolun bağlantısı tıkandı
    Düzce, Heyelan, Haber

    Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Düzce'de il merkezine yaklaşık 12 kilometre uzaklıktaki beldenin Çınardüzü mevkisinde toprak kayması sonucu 4 köy ve 2 mahalleye ulaşım sağlanan köy grup yolu kapandı.

    Düzce'de korkutan manzara! 6 yolun bağlantısı tıkandı

    Yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları, yolun yaklaşık 200 metrelik kısmını tamamen kapladı, ağaçları devirdi ve elektrik direklerine zarar verdi.

    Düzce'de korkutan manzara! 6 yolun bağlantısı tıkandı

    HEYELAN RİSKİ DEVAM EDİYOR

    Bölgeye sevk edilen jandarma ve AFAD ekiplerinin güvenliği sağlamasının ardından İl Özel İdare personeli iş makineleriyle çalışma başlattı.

    Düzce'de korkutan manzara! 6 yolun bağlantısı tıkandı

    Ekipler, ulaşımın sağlanamadığı mahalle ve köyler için alternatif güzergahlar açıyor.

    Düzce'de korkutan manzara! 6 yolun bağlantısı tıkandı

    Öte yandan yamaçtaki toprak hareketliliği nedeniyle heyelan riskinin devam ettiği belirtildi.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    DüzceHeyelan
    Haberler > Gündem > Düzce'de korkutan manzara! 6 yolun bağlantısı tıkandı
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