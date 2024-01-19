Ege Denizi'nde 4.8 büyüklüğünde deprem | Son depremler

19 Ocak 2024 17:26 - Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2024 17:38

Korkutan depremlerin adresi bu sefer Ege oldu. Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi, Ege Denizi Eğriboz Adası açıklarında saat 17.14'te 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Korkutan deprem Yunanistan'ın başkenti Atina'da da hissedildi.

KANDİLLİ 4.6 DEDİ

Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 4.6 olarak duyurdu. İzmir Çeşme'de de hissedilen depremin derinliği 9.94 kilometre olarak ölçüldü.

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