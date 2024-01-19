Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    Ege Denizi'nde 4.8 büyüklüğünde deprem | Son depremler

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi verilerine göre Ege Denizi Eğriboz Adası açıklarında saat 17.14'te 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı İzmir Çeşme başta olmak üzere komşu ülke Yunanistan'da da hissedildi. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4.6 olarak duyururken, AFAD da 4.4 olarak servis etti.

    Ege Denizi&#039;nde 4.8 büyüklüğünde deprem | Son depremler
    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Korkutan depremlerin adresi bu sefer Ege oldu. Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi, Ege Denizi Eğriboz Adası açıklarında saat 17.14'te 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Korkutan deprem Yunanistan'ın başkenti Atina'da da hissedildi.

    KANDİLLİ 4.6 DEDİ

    Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 4.6 olarak duyurdu. İzmir Çeşme'de de hissedilen depremin derinliği 9.94 kilometre olarak ölçüldü.

    Ayrıntılar hazırlanıyor...

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Haberler > Gündem > Ege Denizi'nde 4.8 büyüklüğünde deprem | Son depremler
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Cumhurbaşkanı Erdoğan Yalova'da konuşuyor - GündemCumhurbaşkanı Erdoğan Yalova'da konuşuyorEbru için adalet doğum gününde geldi: 'Katil eş'e indirimsiz müebbet - GündemEbru için adalet doğum gününde geldi1400 kişiye mezar olan Ebrar Sitesi davası: Müteahhit 'Ben inşaattan anlamam' diye kendini savundu - GündemMüteahhit 'Ben inşaattan anlamam' diye kendini savunduVarto'da iki çocuğun cansız bedeni metruk binada asılı halde bulundu - Gündemİki çocuğun cansız bedeni asılı halde bulunduBakan Güler'den savunma sanayi ürünlerine övgü: Dünya genelinde değer görüyor - Gündem"Dünya genelinde değer görüyor"Mavi Vatan'a 4 yeni güç: 'Donanmanın en büyük 2. gemisi hayırlı olsun' - Gündem'Donanmanın en büyük 2. gemisi hayırlı olsun'Cevdet Yılmaz'dan Bağlantısızlar Hareketi Zirvesi'nde Gazze mesajı - GündemYılmaz'dan Bağlantısızlar Hareketi Zirvesi'nde Gazze mesajıAfyonkarahisar’da mezarlık işçisinin evinden çıkan tarihi sikke ve eşyalar şaşkına çevirdi - GündemMezarlık işçisinin evinden çıkanların değeri şaşkına çevirdiGüvenlik kamerasını izleyenler gözlerine inanamadı! Araçta kimse yoktu, gezintiye çıktı - GündemGüvenlik kamerasını izleyenler gözlerine inanamadı! Araçta kimse yoktu, gezintiye çıktıTEM'de korkunç trafik kazası: Ölüler ve yaralılar var - GündemAynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti
    Sonraki Haber Yükleniyor...