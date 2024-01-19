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Ege Denizi'nde 4.8 büyüklüğünde deprem | Son depremler
Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen: Seda Çakır
Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi verilerine göre Ege Denizi Eğriboz Adası açıklarında saat 17.14'te 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı İzmir Çeşme başta olmak üzere komşu ülke Yunanistan'da da hissedildi. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4.6 olarak duyururken, AFAD da 4.4 olarak servis etti.
Korkutan depremlerin adresi bu sefer Ege oldu. Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi, Ege Denizi Eğriboz Adası açıklarında saat 17.14'te 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Korkutan deprem Yunanistan'ın başkenti Atina'da da hissedildi.
KANDİLLİ 4.6 DEDİ
Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 4.6 olarak duyurdu. İzmir Çeşme'de de hissedilen depremin derinliği 9.94 kilometre olarak ölçüldü.
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Düzenleyen: Seda Çakır - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi