Ege Denizi'nde deprem! AFAD detayları paylaştı
Düzenleyen: Sinem Eryilmaz / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Ege Denizi Kuşadası açıklarında 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Aktif deprem kuşağında yer alan Türkiye'nin dört bir yanı sallanmaya devam ediyor. Son deprem haberi Ege Denizi'nden geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 18.50'de Ege Denizi Kuşadası açıklarında 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Sarsıntı, yerin 7.01 kilometre derinliğinde meydana geldi.
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Düzenleyen: Sinem Eryilmaz - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi