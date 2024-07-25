Ege Denizi'nde deprem! AFAD detayları paylaştı

Ege Denizi Kuşadası açıklarında 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Gümüşhane Kelkit'te olan 3.7 büyüklüğündeki deprem Erzincan’da hissedildi

Gümüşhane Kelkit'te olan 3.7 büyüklüğündeki deprem Erzincan’da hissedildi

Aktif deprem kuşağında yer alan Türkiye'nin dört bir yanı sallanmaya devam ediyor. Son deprem haberi Ege Denizi'nden geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 18.50'de Ege Denizi Kuşadası açıklarında 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Sarsıntı, yerin 7.01 kilometre derinliğinde meydana geldi.