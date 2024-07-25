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Ege Denizi'nde deprem! AFAD detayları paylaştı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Ege Denizi&#039;nde deprem! AFAD detayları paylaştı

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ege Denizi Kuşadası açıklarında 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Aktif deprem kuşağında yer alan Türkiye'nin dört bir yanı sallanmaya devam ediyor. Son deprem haberi Ege Denizi'nden geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 18.50'de Ege Denizi Kuşadası açıklarında 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Sarsıntı, yerin 7.01 kilometre derinliğinde meydana geldi.

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Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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