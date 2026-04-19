Türk savunma sanayisinin önde gelen zırhlı araç üreticisi Nurol Makina, küresel büyüme stratejisini hızlandırıyor. Şirket, EJDER YALÇIN için İngiltere ve Macaristan’da kurduğu ortak üretim hatlarının ardından şimdi de Güney Asya pazarına açılıyor.

Nurol Makina, Malezya merkezli Nadicorp Holdings Sdn. Bhd. (Badanbas) ile yeni bir çerçeve anlaşması imzalayacak.

Söz konusu anlaşmayla, 4x4 zırhlı araçların Malezya’da yerel üretimi ile Asya bölgesine ihraç edilmesi hedefleniyor. Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’daki Defence Services Asia 2026 Fuarı’na katılarak zırhlı araçlarını sergileyecek şirket, yerel üretim anlaşmasına da burada imza atacak.

EJDER YALÇIN zırhlıları Macaristan’da GİDRAN adıyla, İngilizlere uyarlanmış versiyonu DRAGON da Warwickshire şehrindeki fabrikada üretiliyor.

