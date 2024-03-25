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Elebaşılığını Barış Boyun'un yaptığı suç örgütüne operasyon! 13 kişi yakalandı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Elebaşılığını Barış Boyun&#039;un yaptığı suç örgütüne operasyon! 13 kişi yakalandı

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Elebaşılığını yurt dışında firarda olan Barış Boyun’un yaptığı organize suç örgütüne yönelik Tekirdağ Çorlu'da 3 gün süren “MAHZEN-19” operasyonları düzenlendi. Operasyonlarda suikast hazırlığında olduğu tespit edilen 13 şüpheli yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yaparak “Mahzen-19”operasyonları hakkında bilgi verdi. Bakan Yerlikaya, elebaşılığını yurt dışı firar olan Barış Boyun’un yaptığı organize suç örgütüne yönelik Tekirdağ Çorlu’da düzenlenen ve 3 gün süren operasyonlarda suç örgütü üyesi 13 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

SUİKAST HAZIRLIĞINDALARDI

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ve Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu Elebaşı Barış Boyun’un yurtdışından verdiği talimat ile suikast hazırlığında olduğu tespit edilen organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kasten adam öldürme, silahlı saldırı ve kasten adam öldürmeye teşebbüs, hırsızlık, 6136 sayılı kanuna muhalefet suçlarını işledikleri tespit edildi.

ÇOK SAYIDA SİLAHA EL KONULDU

Düzenlenen operasyonlar sonucunda 1 adet lav silahı, 3 adet el bombası, 1 adet AK-47 uzun namlulu otomatik silah, 2 adet tabanca, 1 adet pompalı tüfek, 74 adet AK-47 fişeği, 1 adet AK-47 şarjörü, 5 adet tabanca şarjörü, 15 adet tabanca fişeği, 31 adet pompalı tüfek kartuşu, 3 adet kar maskesi ve 2 adet çalıntı plakasız motosiklete el konuldu.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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