Emniyet kilise saldırısı zanlılarının fotoğrafını paylaştı

Sarıyer'deki Santa Maria İtalyan Kilisesi'nde kanlı saldırı gerçekleştiren iki DEAŞ'lı teröristin görüntüleri paylaşıldı. Emniyet tarafından paylaşılan fotoğrafta iki saldırganın eşkal değişikliği için saç ve sakallarını kestiği görüldü.

Düzenleyen: Çağla Çağlar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 31 Ocak 2024 12:28 - Güncelleme: 31 Ocak 2024 13:03 - Güncelleme:

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