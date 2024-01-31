Emniyet kilise saldırısı zanlılarının fotoğrafını paylaştı
Sarıyer'deki Santa Maria İtalyan Kilisesi'nde kanlı saldırı gerçekleştiren iki DEAŞ'lı teröristin görüntüleri paylaşıldı. Emniyet tarafından paylaşılan fotoğrafta iki saldırganın eşkal değişikliği için saç ve sakallarını kestiği görüldü.
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Geçtiğimiz pazar günü Sarıyer'deki Santa Maria İtalyan Kilisesi'nde silah sesleri yükseldi. Pazar ayini sırasında kar maskeli ve silahlı iki saldırgan ateş açarak Tuncer Cihan isimli vatandaşı öldürdü.
Kanlı saldırının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile TEM ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda, saldırıyı gerçekleştiren Tacikistan uyruklu A.K. ve Rusya uyruklu D.T. isimli 2 şüphelinin de aralarında olduğu 51 şüpheli yakalanmıştı.
EMNİYET GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI
Zincirleme operasyonlarda 30’u aşkın adrese yapılan baskınlarda yakalanan şüphelilerin polisteki sorgusu sürerken, Rus ve Tacikistan kökenli 2 şüphelinin emniyetteki fotoğrafları paylaşıldı.
EŞKALLERİNİ DEĞİŞTİRMİŞLER
Öte yandan saldırıyı gerçekleştiren D.T.'nin olaydan sonra eşkal değişikliği için sakallarını kestiği öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı