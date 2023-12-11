Emniyetten ülke genelinde trafik denetimi! Sürücülere ceza yağdı

11 Aralık 2023 15:53 - Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2023 15:56

Editör: Makbule Dilagah Metecan / Kaynak: Anadolu Ajansı

Emniyet Genel Müdürlüğünü (EGM) yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla 28 Kasım-3 Aralık tarihlerinde denetimler gerçekleştirildi. Ülke genelinde yürüttüğü denetimlerde, 142 servis aracı trafikten men edildi, 2 bin 41 araç/sürücü hakkında engellilere ayrılmış park alanlarını kullandığı için işlem yapıldı.

10 BİN ARAÇ DENETLENDİ

Bu kapsamda, 28-29 Kasım'da tüm illerde trafik kazalarının en aza indirilmesi ve denetim faaliyetleri yoluyla sürücüler üzerindeki yakalanma riski duygusunun arttırılması amacıyla servis taşımacılığı yapan araç ve sürücülere yönelik denetimlerde 10 bin 304 araç/sürücü kontrol edildi.

45 aracın sigortasının bulunmadığı, 72 aracın taşıma kapasitesi üzerinde yolcu taşıdığı, 190 aracın fenni muayenesinin yapılmadığı, 81 sürücünün/yolcunun emniyet kemeri kullanmadığı, 63 aracın ilgili belediyeden izinsiz olarak taşıma faaliyetinde bulunduğu tespit edildi.

142 ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Uygulamalarda 142 araç trafikten men edildi, 1205 ihlal tespit edilerek işlem uygulandı.

Ekipler, 2-3 Aralık'ta ise engelli park yerlerine yönelik ülke genelinde denetim yaptı. 10 bin 713 araç/sürücünün denetlendiği uygulamalarda, 2 bin 41 araç/sürücü hakkında engellilere ayrılmış park alanlarını kullandığı için işlem yapıldı.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞILDI

Türk Polis Teşkilatı X hesabından denetimlere ilişkin paylaşım yaptı.

EGM tarafından yapılan paylaşımda “Türk Polis Teşkilatı olarak sürücülere hem kendilerinin hem de diğer yol kullanıcılarının can güvenliklerini sağlamak için hız sınırları ile diğer trafik kurallarına uymalarını hatırlatır, denetimlerin devam edeceğini kamuoyuna saygıyla duyururuz.” İfadelerine yer verildi.