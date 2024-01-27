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    • Erdoğan'dan şehir hastanesinde tedavi gören çocuklara ziyaret

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir Bayraklı Şehir Hastanesinde tedavi gören çocukları ziyaret etti.

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    Erdoğan&#039;dan şehir hastanesinde tedavi gören çocuklara ziyaret
    Erdoğan, Şehir Hastanesi, Haber

    Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Erdoğan, bugün resmi açılışı yapılan İzmir Bayraklı Şehir Hastanesinde incelemelerde bulundu.

    HASTALAR VE HASTA YAKINLARI İLE BİREBİR İLGİLEDİ

    Hastanede tedavi gören çocukları ziyaret eden Erdoğan, çocukların sağlık durumlarına ilişkin doktorlardan bilgi aldı. Çocuklar ve aileleriyle sohbet eden Erdoğan, ailelere hastaneyi nasıl buldukları, aldıkları hizmetten memnun olup olmadıklarını sordu.

    Hasta yakını aileler de doktorlar ve hastane yetkililerine teşekkür ederek İzmir Bayraklı Şehir Hastanesinde sunulan hizmetlerden memnun olduklarını dile getirdi.

    Erdoğan'dan şehir hastanesinde tedavi gören çocuklara ziyaret

    Şeker koması nedeniyle acilen hastaneye kaldırılan ve tedavisi serviste devam eden Melike Sarıtaş isimli hastanın yakını da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini ileterek "Doktorlarımız ellerinden gelen tüm çabayı gösterdi, hepsinden Allah razı olsun. Buraya geldiğimizde şeker komasındaydı ama şükürler olsun normale döndü." ifadelerini kullandı.

    Erdoğan'dan şehir hastanesinde tedavi gören çocuklara ziyaret

    Sol dizindeki iltihaplanma nedeniyle hastanede tedavi gören bir çocuk da Cumhurbaşkanı cevabını verdi.

    Erdoğan'dan şehir hastanesinde tedavi gören çocuklara ziyaret

    Boy kısalığı tedavisi gören bir başta çocuk da Erdoğan'a kendini iyi hissettiğini anlatarak "Ben cimbomlu değil Galatasaraylıyım. Hastaneden memnunum, güzel her şey." dedi.

    Erdoğan'dan şehir hastanesinde tedavi gören çocuklara ziyaret

    Erdoğan'a ziyaretinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, milletvekilleri, AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ da eşlik etti.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    ErdoğanŞehir Hastanesi
    Haberler > Gündem > Erdoğan'dan şehir hastanesinde tedavi gören çocuklara ziyaret
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