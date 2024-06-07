Erdoğan, YKS'ye girecek öğrencilere başarılar diledi
Düzenleyen: Baki Sancak- Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta sonunda yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilere başarılar diledi.
Milyonlarca öğrenci hafta sonu YKS heyecanı yaşayacak. Öğrencilerin geleceğini belirleyecek kritik sınav öncesinde
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önemli mesajlar verdi.
Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, öğrencilere başarılar diledi. Erdoğan, "Yarın ve Pazar günü YKS’ye girecek öğrencilerimize, genç kardeşlerime başarılar diliyor; sınavın tüm öğrencilerimiz, ailelerimiz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Rabbim zihin açıklığı versin." ifadelerini kullandı.
Düzenleyen: Baki Sancak - Gündem