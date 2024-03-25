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Haberler > Gündem > Erdoğan: "Devlet hem ana hem de babadır"

Erdoğan: "Devlet hem ana hem de babadır"

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Erdoğan: &quot;Devlet hem ana hem de babadır&quot;

Gündem Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, devlet koruması altındaki çocuklarla iftar programında konuştu. Koruma altındaki çocukların 85 milyonun evladı olduğunu belirten Erdoğan, "Devlet hem anadır hem babadır. Sığınılacak yegane güvenli limandır." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de gerçekleştirilen "Devlet Koruması Altındaki Çocuklarla İftar Programı"nda önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şu şekilde:

"DEVLET HEM ANA HEM DE BABADIR"

"Devlet korumasında hayata hazırlanan binlerce çocuklarımız bulunuyor. Anne ve babasını kaybetmiş birisi olarak özlem duyduğumu ifade etmek isterim. Bizim kültürümüzde devlet hem anadır hem babadır. Sığınılacak yegane güvenli limandır. 

KORUMA ALTINDAKİ ÇOCUKLAR 85 MİLYONUN EVLADI

Koruma altındaki çocuklarımız 85 milyon vatandaşımızın ortak evladıdır. Ebeveynlerini kaybetmiş çocuklara hemen sahip çıktık. Bakımlarını üstlendik. Korumaya muhtaç çocuklara bakan aile bireylerini destekliyoruz. Çocuğun aile ile büyümesinin mümkün olmadığı durumlarda da biz sahip çıkıyoruz.

YURT MODELİNE SON VERDİK

Yurt modeline son verdik bunun yerine çocuk evleri ve çocuk evleri sitesi modelini getirdik. 115 çocuk evleri sitesinde hayata hazırlanıyor. Ülke genelindeki 1185 çocuk evimiz var. 14 binin üzerindeki çocuğumuza ise koruma ve bakım hizmeti veriyoruz.

ÇOCUKLARIN HER BİRİ DEVLET SORUMLULUĞU ALTINDA

Çocuklarımızın her biri devletin sorumluluğu altındadır. Doğum öncesinden başlayarak sağlıktan eğitime her ihtiyacı için gece gündüz çalışıyoruz. 

HER BİRİNİ İYİ EĞİTİMLE YETİŞTİRMEK GÖREVİMİZ

Gözlerini dünyaya açan her evladımızın her anında yanında olacağımız bir sistem kurduk. İnsan yaradıtımışların en şereflisidir. İnsanımıza yaptığımız her hizmeti bu anlayışla yapıyoruz. Türkiye sosyal devlet özelliği çok yüksek bir devlettir. Her birinizi iyi eğitimli olarak yetiştirmek bizim görevimizdir. Geleceğe umutla bakmanızı önemsiyoruz. 

HEPİMİZ TÜRKİYE AİLESİNİN BİRER ÜYESİYİZ

Sizler hayata sıkı sarılır emek verirseniz hiçbir engel önünüzde duramaz. Devletinizle birlikte kendinize güvenmenizi özellikle rica ediyorum. Şunu da hatırlatmakta fayda görüyorum. Devletimizin korumasında olan çocukların toplumumuzun şevkat kanatlarının altına alınması şarttır.

Milletimizin tüm kesimlerine görev düşüyor. Hepimiz 85 milyonluk büyük Türkiye ailesinin üyeleriyiz. Birbirimizi gözettiğimizde daha sağlıklı ve güvenli bir toplum olacağımızı düşünüyorum. 

Düzenleyen:  - Gündem
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