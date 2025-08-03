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AK Parti eski ilçe başkanı hayatını kaybetti!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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AK Parti eski ilçe başkanı hayatını kaybetti!
AK Parti, Çukurova, Feke, Traktör Kazası, Haber
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Adana'nın Feke ilçesinde, devrilen traktörün sürücüsü eski AK Parti Çukurova İlçe Başkanı ve eski Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Şaban İş hayatını kaybetti. Acı haberi, AK Parti Adana Milletvekili Abdullah Doğru, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Adana'nın Feke ilçesinde, devrilen traktörün sürücüsü eski AK Parti Çukurova İlçe Başkanı ve eski Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Şaban İş hayatını kaybetti.

ACI HABERİ ADANA MİLLETVEKİLİ DUYURDU

Acı haberi, AK Parti Adana Milletvekili Abdullah Doğru, sosyal medyadan yapığı paylaşımla duyurdu.

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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