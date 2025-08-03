AK Parti eski ilçe başkanı hayatını kaybetti!
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Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Adana'nın Feke ilçesinde, devrilen traktörün sürücüsü eski AK Parti Çukurova İlçe Başkanı ve eski Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Şaban İş hayatını kaybetti. Acı haberi, AK Parti Adana Milletvekili Abdullah Doğru, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
Adana'nın Feke ilçesinde, devrilen traktörün sürücüsü eski AK Parti Çukurova İlçe Başkanı ve eski Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Şaban İş hayatını kaybetti.
ACI HABERİ ADANA MİLLETVEKİLİ DUYURDU
Acı haberi, AK Parti Adana Milletvekili Abdullah Doğru, sosyal medyadan yapığı paylaşımla duyurdu.
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Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Batıkan Altaş