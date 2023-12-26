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    Eski Bakan Yaşar Okuyan hayatını kaybetti

    Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

    Eski Bakan Yaşar Okuyan hayatını kaybetti
    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

     Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan, tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Başkent Üniversitesi Hastanesi'nden yapılan açıklamada, "Sayın Yaşar Okuyan bu sabaha karşı hayatını kaybetmiştir. Uzun süredir hastanemizde tedavi altında olan Yaşar Okuyan'ın sağlık durumu son haftada ağırlaşmış ve 26 Aralık 2023 tarihinde saat 02.46'da tüm çabalarımıza karşı çoklu organ yetmezliği ile hayatını kaybetmiştir. Ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz" denildi. 

    Türkiye Gazetesi /  - Gündem
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    Haberler > Gündem > Eski Bakan Yaşar Okuyan hayatını kaybetti
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