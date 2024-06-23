Fatih'te 7 yaşındaki çocuğa kabusu yaşatan baba tutuklandı

Fatih'te parkta oynayan iki çocuğun kavgasına dahil olan çocuklardan birinin babası dehşeti yaşattı. 7 yaşındaki çocuğu darp ve tehdit eden baba M.B., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, geçtiğimiz günlerde Fatih'te meydana geldi. 7 yaşındaki Bayram L., parkta oyun oynadığı esnada bir çocukla kavga etmiş, sonrasında markette kavga ettiği çocuğun babası M.B., tarafından önce darp edilip daha sonra tehdit edilmişti.

Bunun üzerine harekete geçen İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri şahsın kimliğini tespit etti. Silivrikapı’da kaldığı adreste yakalanan baba gözaltına alındı.

OLAYA MARKET SAHİBİ ENGEL OLDU

19 Haziran tarihinde meydana gelen olayda öfkeli baba burada önce çocuğa tokat atmış, daha sonra da "Seni öldürürüm, seni bıçaklarım" şeklinde tehditler savurmuştu. Yaşanan olayda araya iş yeri sahibi girerek çocuğun darp edilmesini önlemiş, iş yeri içerisinde yaşanan o anlar ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilmişti.

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BABA TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan baba M.B., daha sonra adliyeye sevk edildi. Öfkeli baba burada çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.