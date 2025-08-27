Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Gündem > Feribotta herkesin gözü önünde denize atladı! İşte kan donduran o anlar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
35 yaşındaki bir kadın, Yalova'dan hareket eden feribottan denize atlayarak intihara kalkıştı. Kadın hızlı müdahale eden ekipler tarafından kurtarılırken o anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı.  

Geçtiğimiz hafta sonu Yalova Çiftlikköy'deki Topçular İskelesi'nden feribota binen S.K. (35) adlı kadın yolcu, denize açıldıktan bir süre sonra gemi korkuluklarının arka kısmına geçti.

BİR ANDA KENDİNİ DENİZE ATTI

Buradan vatandaşlar tarafından ikna edilmeye çalışılan kadın kendini denize bıraktı. Olayı gören feribottaki yolcular, durumu gemi mürettebatına bildirdi. Gemi durdurulurken, o esnada başka bir yolcu denize atlayarak kadının yardımına yetişti.

EKİPLER TARAFINDAN KURTARILDI

Bölgeye ayrıca sahil güvenlik ekipleri yönlendirildi. Denize atlayan vatandaş, kadının can simitlerinin de yardımıyla sahil güvenlik botuna çıkarılmasını sağladı. Topçular İskelesi'ne çıkarılan kadın, daha sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

S.K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu ve taburcu edildiği öğrenildi. Öte yandan, olayla ilgili kadının kendini denize bıraktığı ana ait görüntüler çıktı.

