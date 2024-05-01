Filmleri aratmayan 'psikopatlık'! Takıntılı adamın korkunç planını tamirci bozdu

Zonguldak'ta Serdar E. eski kız arkadaşının sevgilisinin aracına dinamit yerleştirdi. Şüphelinin korkunç planı aracın tamire götürülmesiyle ortaya çıktı. Gözaltına alınan gencin, Rabia Y.'nin akrabalarının da araçlarına zarar verdiği belirlenirken üst aramasında eski kız arkadaşının evinin krokisi çıktı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen olayda, 24 yaşındaki Batuhan Y.'nin babası, oğluna ait park halindeki aracının yağ kaçırdığını fark edince tamir için Kışla Sanayi Sitesi’ne götürdü.

DÜZENEĞİ USTA FARK ETTİ

Aracı lifte kaldıran usta karteldeki kaçakları incelemek isterken kartel ile egzoz arasında bir düzenek olduğunu fark etti. Durumu önce araç sahibine söyleyen usta; ardından 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak ihbarda bulundu.

İhbar üzerine sanayi sitesine Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler ile bomba imha uzmanı sevk edildi.

DEVREYE BOMBA İMHA UZMANI GİRDİ

Aracın bulunduğu işyerinin çevresine şerit çeken ekipler düzeneği incelemeye aldı. Bu sırada Batuhan Y.’nin babası ve sanayi sitesindeki ustanın ifadelerine başvuruldu. Düzenek araçtan alınarak bomba imha uzmanı ekiplerince patlatıldı.

PES DEDİRTEN PLAN!

Patlatma sonrası yapılan incelemede bomba görünümlü düzeneğin üç adet torpilden oluştuğu sabitlemek amacıyla bir adet de ilaç kutusu kullanıldığı tespit edildi. Torpillerin aracın alt kısmından gelen ısıyla patlatmasının amaçlandığı ortaya çıktı.

Cumhuriyet Savcısının talimatıyla soruşturmayı derinleştiren ekipler Batuhan Y.’nin ifadesine başvurarak böyle bir düzeneğin kimin tarafından yapılabileceğini ve husumetlisinin olup olmadığı yönünde sorular sordu.

AKRABALARININ ARAÇLARINA BİLE ZARAR VERMİŞ

Batuhan Y. de 23 yaşındaki kız arkadaşı Rabia S.’nin eski erkek arkadaşı Serdar E.’den şüphelendiklerini söyledi. Bunun üzerine ifadesine başvurulan Rabia S.; iki yıl önceki eski erkek arkadaşı Serdar E.’den ayrıldıktan sonra kendisini sürekli tehdit ettiğini, fiziki takip yaptığını, ayrılmalarını takıntı hale getirdiğini ve akrabalarının da araçlarına zarar verdiğini öne sürdü.

GENÇ KIZIN EVİNİN KROKİSİNİ ÇİZMİŞ

Rabia S.’nin ifadeleri doğrultusunda Serdar E.’yi gözaltına alan ekipler İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde sorgulamaya başladı. Serdar E.’nin yapılan üst aramasında eski kız arkadaşı Rabia S.’nin evine ait otoparka girişlerin yer aldığı bir kroki bulundu.

6 AYRI SUÇLA YARGILANACAK

Ekipler krokiye el koyarken Serdar E.’nin emniyetteki sorgusu devam ediyor. Serdar E.’nin emniyetteki işlemlerinin ardından halkı tedirginliğe sürüklemek, terör suçlamalarının da yer aldığı 6 ayrı suçtan Karadeniz Ereğli Adliyesi’ne sevk edilmesi bekleniyor.

Batuhan Y. ve Rabia S.’nin Serdar E.’den şikayetçi oldukları öğrenildi. Araçlarına zarar verilen kişiler daha önceden şikayetlerinin olduğunu da hatırlatarak Serdar E.’den şikayetçi olduklarını söylediler.