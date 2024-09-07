Gebze'yi sağanak vurdu! Yollar araç plakası doldu

Düzenleyen: Giray Topçular / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 7 Eylül 2024 16:58 - Güncelleme: 7 Eylül 2024 17:02 - Güncelleme:

Kocaeli'de etkili olan sağanak yağış Gebze'de su birikintilerine yol açtı. Araçlar suda gitmekte zorlanırken bir çok otomobilin plakası düştü.