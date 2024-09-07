Gebze'yi sağanak vurdu! Yollar araç plakası doldu
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Düzenleyen: Giray Topçular / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Kocaeli'de etkili olan sağanak yağış Gebze'de su birikintilerine yol açtı. Araçlar suda gitmekte zorlanırken bir çok otomobilin plakası düştü.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağmurda cadde ve sokaklar göle döndü, su yüksekliği diz seviyesine kadar ulaştı.
Etkili sel ve yağmur alt geçitleri su altında bırakıp vatandaşlara zor anlar yaşatırken, yolu kullanmak zorunda kalan birçok aracın plakası suya düştü. Plakaların düştüğünü fark eden duyarlı vatandaşlar, plakaları tellere astı.
Düzenleyen: Giray Topçular - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı