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Gören hayret etti! Manisa'da motosiklet yolculuğunu papağanıyla yaptı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Manisa'da görenleri hayrete düşüren olay gerçekleşti. Bir motosiklet sürücüsü papağanıyla birlikte gezerken görüntülendi.

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde bir motosiklet sürücüsü omzundaki papağanıyla yolculuk yaptı. Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde seyreden motosikletliyi gören sürücüler hayrete düştü.

Sahibinin omzunda rahat bir şekilde seyahat eden papağan trafikte ilgi odağı olurken, papağının sahibine olan sadakati şaşırttı.

Gören hayret etti! Manisa'da motosiklet yolculuğunu papağanıyla yaptı - 1. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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