Gören hayret etti! Manisa'da motosiklet yolculuğunu papağanıyla yaptı
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Düzenleyen: Giray Topçular / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Manisa'da görenleri hayrete düşüren olay gerçekleşti. Bir motosiklet sürücüsü papağanıyla birlikte gezerken görüntülendi.
Manisa’nın Yunusemre ilçesinde bir motosiklet sürücüsü omzundaki papağanıyla yolculuk yaptı. Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde seyreden motosikletliyi gören sürücüler hayrete düştü.
Sahibinin omzunda rahat bir şekilde seyahat eden papağan trafikte ilgi odağı olurken, papağının sahibine olan sadakati şaşırttı.
Düzenleyen: Giray Topçular - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı