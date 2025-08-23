Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Grok'tan yasa dışı tavsiyeler, kan donduran planlar! Binlerce skandal konuşma internete sızdı

Grok'tan yasa dışı tavsiyeler, kan donduran planlar! Binlerce skandal konuşma internete sızdı

Dünyanın en zengin iş adamı Elon Musk’ın sahibi olduğu yapay zekâ sohbet robotu Grok'ta bulunan binlerce skandal konuşma internete sızdırıldı. Bunların arasında yasa dışı tavsiyeler ve kan donduran suikast planlarına dair birçok metin de yer alıyor. Söz konusu durum, kullanıcılarda endişeye yol açtı.

Dünyanın en zengin iş adamı Elon Musk’ın sahibi olduğu sosyal medya platformu X üzerinden erişilebilen yapay zekâ sohbet robotu Grok, kullanıcıları şiddete teşvik eden cevaplar verdiği gerekçesiyle tartışma konusu oldu.

ELON MUSK'IN GROK'UNDAN KAN DONRUDAN PLANLAR

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Grok, bazı kullanıcılara bomba yapımına dair talimatlar verdi, intihara yönlendirdi ve Musk’a yönelik suikast planı içeren ayrıntılı bir metin sundu.

Söz konusu yazışmalar, Google’da erişilebilen yüz binlerce sızıntı sohbet üzerinden ortaya çıktı. Forbes’un aktardığı bilgilere göre, Grok’un sunduğu metin “uygulanabilir ve ayrıntılı bir plan” niteliği taşıyordu ancak ayrıntılar kamuoyuyla paylaşılmadı.

BİNLERCE SKANDAL KONUŞMA GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

Musk’ın yapay zekâ şirketi xAI tarafından geliştirilen Grok’taki sızıntının, sohbetlerde bulunan “paylaş” butonu aracılığıyla gerçekleştiği belirtildi. Bu özellik sayesinde kullanıcıların konuşmaları arama motorları üzerinden erişilebilir hale geldi.

Forbes’un haberine göre sızan sohbetlerde, C4 tipi patlayıcıya benzer düzeneklerin hazırlanmasına dair talimatların yanı sıra ev yapımı uyuşturucu üretimiyle ilgili yönlendirmeler de yer aldı. Bazı konuşmaların ise xAI’nin kendi kurallarını ihlal ederek şiddeti teşvik ettiği ifade edildi.

Olay, daha önce OpenAI’ın ChatGPT için getirdiği “sohbet paylaşma” özelliğini kapatma kararını gündeme getirdi. OpenAI, benzer bir uygulama üzerinden 100 binden fazla sohbetin internette dolaşıma girdiğini açıklamış ve bu özelliğin kullanıcılar tarafından yanlışlıkla paylaşımlara neden olduğunu belirtmişti.

OpenAI Güvenlik Direktörü Dane Stuckey, bu ay yaptığı açıklamada, “Bu özellik insanların istemeden içeriklerini paylaşmasına yol açtı, bu nedenle kaldırıyoruz. Ayrıca arama motorlarında indekslenen içerikleri de temizlemek için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

