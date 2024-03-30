Günün en acı haberi Van'dan geldi! Uzman çavuş, 4 aylık bebeği ile eşini vurdu
Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
Van'da bir uzman çavuş bebeği ile eşini silahla vurduktan sonra canına kıymaya çalıştı. 4 aylık olduğu öğrenilen bebek hayatını kaybetti, yaralanan uzman çavuş ile eşi hastaneye kaldırıldı.
Van'ın Çaldıran ilçesinde yaşayan uzman çavuş, silahla eşine ve bebeğine ateş ettikten sonra kendisini vurdu. Evden gelen silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
4 AYLIK BEBEK HAYATINI KAYBETTİ
Eve giren ekipler, 4 aylık olduğu öğrenilen bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi. Uzman çavuşun başından, eşinin ise omzundan yaralandığı tespit edildi.
Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulansla Van'daki hastanelere kaldırıldı.
Uzman çavuşun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Düzenleyen: Seda Çakır - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı