Günün en acı haberi Van'dan geldi! Uzman çavuş, 4 aylık bebeği ile eşini vurdu

Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: Anadolu Ajansı 30 Mart 2024 23:46 - Güncelleme: 30 Mart 2024 23:51 - Güncelleme:

Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı

Van'da bir uzman çavuş bebeği ile eşini silahla vurduktan sonra canına kıymaya çalıştı. 4 aylık olduğu öğrenilen bebek hayatını kaybetti, yaralanan uzman çavuş ile eşi hastaneye kaldırıldı.