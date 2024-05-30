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Güvercin beslerken hayatını kaybetti

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Güvercin beslerken hayatını kaybetti

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Küçükçekmece’de boş arazide güvercin beslerken silahlı saldırıya uğrayan bir kişi hayatını kaybetti.

Küçükçekmece Cumhuriyet Mahallesi Kule Caddesi'nde  saat 18.30 sıralarında kimliği belirsiz, yüzleri maskeli iki şahıs boş arazi de güvercin besleyen İsmail Geleç’e ateş etmişti.

Defalarca ateş eden şüpheliler, geldikleri araca geri binerek olay yerinden kaçmıştı. Geleç, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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