Haccı sıkıntısız tamamladık

“Yüce Allah’a ibadet ediyor olmanın tarifsiz hazzını yaşadık. Allah’a hamdolsun ki bu zorlu süreci ciddi bir sıkıntı yaşamadan tamamladık.”

ABDÜLHAKİM ARVAS MEKKE - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, büyük bir heyecanla hac için yola çıkan 85 bini aşkın vatandaşla hac ibadetinin en zor kısmı olan Arafat sürecini, herhangi bir olumsuzluk yaşamadan tamamladıklarını söyledi.

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Bu yıl Suudi Arabistan’ın aldığı tedbirler ile hac vizesi bulunmayanların Harem Bölgesi’ne giremediklerini belirten Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş “Yüce Allah’a ibadet ediyor olmanın tarifsiz hazzını ve Hazret-i Muhammed’e ümmet olmanın bahtiyarlığını yaşadık. Büyük bir heyecanla çıktığımız bu yolculuk, yüreklerimizde silinmez izler bıraktı. Hac, zorlukları olan bir ibadettir. Ancak, Allah’a hamdolsun ki bu zorlu süreci ciddi bir sıkıntı yaşamadan tamamladık. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bizler, hac hizmetlerinin kalitesini sürekli artırarak vatandaşlarımızın, her yönüyle en güzel şekilde hac ibadetini yerine getirmeleri ve evlerine huzur içinde dönmeleri için azami gayret gösteriyoruz. Bu çerçevede iskân planlamalarından irşat programlarına, servis hizmetlerinden ayniyata kadar pek çok farklı alanda büyük bir fedakârlıkla çalışıyoruz. Hac mevsimi boyunca sağlık alanında da önemli hizmetler sunuyoruz. 2025 Hac döneminde, Mekke ve Medine’deki sağlık ocaklarımızda 48 bin 497, Mekke Hastanemizde ise 42 bin 699 olmak üzere bugüne kadar toplam 91 bin 196 muayene ve tedavi işlemi gerçekleştirildi” dedi.

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500 ÇİFTE UMRE

2025 yılının ‘Aile Yılı’ olarak ilan edildiğini belirten Erbaş “Aile, bireyin huzurunu ve neslin devamını sağlayan, toplumsal yapının temelini oluşturan hayati bir kurumdur. Toplumun temeli olan aile bir eğitim yuvasıdır. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak, aileye yönelik faaliyetlerimize özel bir önem atfediyoruz. Bu kapsamda 2025 yılı yaz tatili döneminde ailelere yönelik yapacağımız umre programıyla, yeni evlenen gençlerimize özel bir imkân da sunacağız. Son bir yıl içinde yani 1 Haziran 2024’ten sonra evlenmiş 500 yeni genç çiftimizin umre bedelinin yarısı, Uluslararası Müslüman Topluluklarla Dayanışma Vakfı (MÜSDAV) tarafından karşılanacaktır. Ayrıca ailece umreye gelecek kardeşlerimiz için de özel indirimlerle, aile kavramını güçlendireceği çalışmalar tertipleyeceğiz” ifadelerini kullandı.