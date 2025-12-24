Kocaeli’de "Hacı Baba" adını verdikleri sözde manevi varlık ile vatandaşların dini duygularını sömüren ve 2 milyon TL toplayan dolandırıcı aile hakim karşısına çıktı. Tutuklu sanıklar kendilerini “Dini bilmiyorum ki istismar edeyim”, “Cinler ile namaz kıldığını söyleyerek beni hipnoz etti” gibi ifadelerle savundu. İşte ‘Pes’ dedirten savunmalar…

"Hacı Baba" adını verdikleri sözde manevi varlık aracılığıyla vatandaşları dolandırarak 2 milyon TL toplayan, dini sohbetler düzenleyerek mağdurları bağış yapmaya zorlayan aile hakim karşısına çıktı. Para ve altınları topladıktan sonra "Cinler aldı" yalanıyla insanları kandıran ailenin savunmaları ise hayrete düşürdü.

“DİNİ BİLMİYORUM Kİ İSTİSMAR EDEYİM”

2. celsesi Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın yeni duruşmasında tekerlekli sandalye ile mahkeme salonuna getirilen S.S., kendini şöyle savundu:

Suçlu sadece ben değilim. Müşteki olarak bulunan ancak suçlu olan F.M. neden duruşmaya gelmedi? Ben dini bilmiyorum ki dini istismar edeyim. F.M., hacı baba ismini kullanarak herkesi kandırdı. F.M., çok günahım olduğu için cihat etmem gerektiğini, kendisinin cinler ile namaz kıldığını söyleyerek beni hipnoz etti. Ukrayna'da yaşayan ve sanık olarak bulunan oğlumla aram bozuktu. Aramızı düzeltmek amacıyla 'Hacı baba gibi arayalım' diyerek oğlumu aradı. Böylece oğlumla aramız düzeldi.

Tutuklu sanık K.S. hakkındaki suçlamaları reddederek, dolandırıcılığa ihtiyacı olmadığını, uluslararası çapta iş yaptığını söyledi.

“İNSAN ANNESİNİ SEÇEMİYOR”

Tutuklu sanık M.S. ise şunları söyledi:

Olaylarla ilgim yoktur. İnsan arkadaşlarını seçebiliyor ama annesini seçemiyor. Terapiye gitmeyen insanlar yüzünden biz her gün terapiye gitmek zorunda kalıyoruz. Bu toplumumuzun kanayan yarasıdır.

Tutuklu sanıklar B.H ve S.S. de suçlamaları kabul etmeyerek tahliye istedi. Mahkeme heyeti tutuklu sanıkların tutukluluk, M.S.'nin ise adli kontrol kararının devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

NELER OLMUŞTU?

2020-2023 yıllarında S.S. (54), kızı M.S. (32), oğlu K.S. (37) ve dini nikah kıydığı B.H. (51); vatandaşların dini inanç ve duygularını istismar ederek 2 milyon lira dolandırdı.

Şüphelilerin, mağdurlara "hacı baba" adını verdikleri manevi bir varlıkla iletişim kurduklarını iddia ettikleri, bu kişinin sözde büyük bir veli ve Allah dostu olduğu yalanını söyleyerek inandırdıkları öğrenildi.

Yapılan bağışların, dini yardım, infak ve sadaka adı altında istendiği, şüphelilerin mağdurların duygularını sömürerek ciddi maddi kayıplara uğrattıkları ortaya çıktı.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Şikayet üzerine dolandırıcılık olayına ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden M.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, S.S., oğlu K.S. ile dini nikahlı eşi B.H. tutuklandı.

HAT S.S.'YE AİTMİŞ

İddianamede S.S.'nin mağdurlar A.T. ve F.K. adına banka hesabı açtırarak, bağış gelirlerini bu hesaplarda topladığı ve hesapları bizzat yönettiği belirtilmişti.

İddianamede, şüphelilerin mağdurlarla WhatsApp grubu kurarak dini sohbetlerle onları bağış yapmaya teşvik ettikleri, "hacı baba" ismiyle WhatsApp grubunda kayıtlı olan telefon numarasının yapılan incelemelerde S.S.'ye ait olduğu ortaya çıkmıştı.

F.M., bir süre sonra S.S. aracılığıyla kendisini "hacı baba" olarak tanıtan bir kişinin WhatsApp'tan ulaştığını, ledün ilmi ve cinli hastalar söylemiyle sürecin ilerlediğini anlatmıştı.

