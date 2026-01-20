Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da gündemi değerlendirdi. Suriye'deki gelişmelerin sorulduğu Fidan, "18 Ocak Mutabakatı'nın tüm zorluklara rağmen hayata geçmesi Suriye'nin birliği bütünlüğü adına önemli bir işlev görecektir" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da gündeme ilişkin soruları cevapladı. Suriye'deki gelişmeleri değerlendiren Fidan, "18 Ocak Mutabakatı'nın tüm zorluklara rağmen hayata geçmesi Suriye'nin birliği bütünlüğü adına önemli bir işlev görecektir fakat bu esnada DEAŞ oyununun oynanmasını da büyük bir endişeyle karşılıyoruz." dedi.

TÜRKİYE'DEN MUTABAKATA TAM DESTEK

Fidan'ın açıklamaları şöyle devam etti: "Türkiye DEAŞ'la mücadelede her zaman ön saflarda yer almıştır, Suriye yönetimi ile işbirliği içinde bunu ilerletmeye devam edecektir. 10 Mart Mutabakatı'nın nasıl desteklediysek 18 Ocak Mutabakatı'nı da destekliyoruz.

"CUMHURBAŞKANIMIZ KARARINI VERECEK"

ABD Başkanı Trump Gazze Barış Kurulu'nda yer almaları için birçok lidere davet gönderdi, Cumhurbaşkanımız da kısa sürede kararını verecektir."

Haberle İlgili Daha Fazlası