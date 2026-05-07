Harita sil baştan! Meteoroloji tarih verdi! Sağanak-bahar ikileminde son rapor açıklandı
Türkiye’de bahar havası bir görünüp bir kaybolurken, yeni hava tahmin raporu açıklandı. Meteoroloji’nin son raporuna göre hafta sonu yurt genelinde yağışlı hava etkili olacak, yağışlar özellikle Cumartesi günü etkisini artıracak. Sıcaklık Pazar gününden itibaren mevsim normallerinin üzerine çıkacak. İşte son hava durumu tahminleri…
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, hafta sonu hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Son rapora göre, hafta sonu yurt genelinde yağışlı hava etkili olacak. Peki hava sıcaklığı ne zaman artacak? İstanbul, Ankara, İzmir’de hava nasıl olacak? İşte son tahminler…
CUMARTESİ ÖĞLE SAATLERİNE DİKKAT
Meteoroloji Uzmanı Abdullah Macit, yarın yağışların Doğu Anadolu Bölgesi'nde devam edeceğini belirtti. Macit, cumartesi günü öğle saatlerinden sonra özellikle yurdun iç kesimlerinde gök gürültülü sağanak beklendiğini açıkladı.
HAFTA SONU SAĞANAK ALARMI
Buna göre cumartesi günü Marmara'nın batısında, Karadeniz'in iç kesimlerinde, İç Anadolu'nun doğusunda, pazar günü ise Marmara, İç Ege, İç Anadolu, Doğu Anadolu Bölgesi'nde yağışlı hava etkili olacak.
SICAKLIK NE ZAMAN YÜKSELECEK?
Yağışların salı gününe kadar devam edeceğini belirten Macit, hava sıcaklıklarının pazardan itibaren mevsim normallerinin üzerine çıkacağını işaret etti.
3 BÜYÜKŞEHİRDE HAVA DURUMU
Macit, 3 büyükşehirde beklenen hava sıcaklıkları hakkında da bilgi verdi.
Macit, şöyle konuştu:
İstanbul'da sıcaklıklar 22-24 derece civarında olacak. Ankara'da cumartesi ve pazar günü gök gürültülü sağanak etkili olacak. Sıcaklıklar Ankara'da da 22-24 derece civarında seyredecek. İzmir'de de cumartesi günü gök gürültülü sağanak etkili olacak, sıcaklıklar cumartesi günü 29 dereceye kadar çıkacak.
3 büyükşehirde beklenen sıcaklık değerleri şöyle;
|Şehir
|Hava Durumu
|Sıcaklık
|İstanbul
|Az bulutlu/Güneşli
|22-24°C
|Ankara
|Gök gürültülü sağanak
|22-24°C
|İzmir
|Gök gürültülü sağanak (Cumartesi)
|29°C (Cumartesi)