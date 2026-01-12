Hasan Ufuk Çakır'dan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir asker selamı daha! O anlar gündem oldu
CHP'den istifa edip AK Parti'ye katılan Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, rozetini takan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a asker selamı vermişti. Mersin'de bir etkinlikte konuşan Çakır'ın Erdoğan'a yeniden asker selamı göndermesi gündem oldu.
- Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, CHP'den ayrılarak AK Parti'ye katıldı.
- AK Parti'ye katılım töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a asker selamı verdi.
- AK Parti Mersin İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda da Erdoğan'a yeniden asker selamı gönderdi.
- Çakır, konuşmalarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı "iki başkomutan" ve "dünya lideri" olarak niteledi.
- Verdiği asker selamları ve yaptığı açıklamalar sosyal medyada ve kamuoyunda gündem oldu.
CHP'den 9 Aralık'ta ayrıldığını açıklayan Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, 7 Ocak'ta AK Parti'ye katılmıştı. Çakır'a rozetini ise Cumhurbaşkanı Erdoğan takmıştı.
CHP'den istifa eden Hasan Ufuk Çakır'dan Özgür Özel'e ağır sözler! Lanet okudu
ROZETİ TAKIP SELAM VERMİŞTİ
Burada bir konuşma yapan Çakır'ın "İki başkomutan var; biri Gazi Mustafa Kemal Paşa, diğeri Recep Tayyip Erdoğan" diyerek asker selamı vermesi günlerce konuşulmuştu.
ASKER SELAMI VERDİĞİ ANLAR GÜNDEM OLDU
Bu gelişmelerin ardından gün de AK Parti Mersin İl Danışma Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, AK Parti Mersin milletvekilleri Nureddin Nebati, Ali Kıratlı, Havva Sibel Söylemez, Hasan Ufuk Çakır ve AK Parti İl Başkanı Adem Aldemir de konuşma yaptı.
Toplantıda söz alan Çakır burada da "Mersin’de ilk seçimde göreceksiniz, AK Parti açık ara birinci olacak. Türkiye'nin onurlu bir lideri var. Onun adı dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan'dır" dedi. Salondakilerin alkışları arasında sözlerini sürdüren Çakır, Cumhurbaşkanı'na yeniden asker selamı gönderdi.
O anlar sosyal medyada da gündem oldu.