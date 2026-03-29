Görele eski Belediye Başkanı Hasbi Dede’nin tacizine maruz kaldığı iddia edilen 16 yaşındaki T.T., bu akşam saatlerinde Görele Kaymakamlık lojmanları önünde bir aracın çarpması sonucu ağır yaralandı.

Görele eski Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin tacizde bulunduğu iddia edilen 16 yaşındaki T.T. kaza geçirdi.

Akşam saatlerinde Sahil Yolu Görele Köprüsü üzerinde meydana gelen kazada, karşı şeride geçmek isteyen T.T.'ye, Giresun'dan Trabzon istikametine seyir halinde olan Adem H. idaresindeki otomobil çarptı.

T.T., olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Görele Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı olarak, Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Haberi sosyal medya hesabından duyuran Gazeteci Cem Küçük, genç kızın durumunun ağır olduğunu aktardı.

KALBİ DURDU

Küçük'ün paylaşımı şu şekilde:

"Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede’nin cinsel tacizde bulunduğu 16 yaşındaki T. T.’ye bu akşam saatlerinde Görele Kaymakamlık lojmanlarında bir araç çarptı. T. T. hemen Görele Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kızın Acil’de kalbi duruyor, tekrar çalıştırıldı. Tomografi ve diğer işlemlerden sonra Giresun Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

T. T. kafasından büyük darbe almış ve durumu ağır.

Kazanın nasıl olduğu Görele Savcılığı ve Emniyeti tarafından soruşturuluyor"

NE OLMUŞTU?

Son Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde CHP'den Görele Belediye Başkanı seçilen Hasbi Dede, şikayet üzerine başlatılan soruşturmada ifadeye çağrılmış ve hakkında yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmişti.

Görele Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine 10 Şubat'ta tekrar ifadeye çağrılan Dede, sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe "çocuğa karşı elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle cinsel taciz" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Dede, İçişleri Bakanlığınca 12 Şubat'ta Görele Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmıştı.

