Hatay ve Mersin alev alev! Tahliyeler var, ekiplerin müdahalesi sürüyor

14.08.2025 08:21

YANGIN 3 FARKLI NOKTADA

Sabahın ilk ışıklarıyla Mersin'in Akdere Mahallesi'nde devam eden yangına takviye olarak çok sayıda helikopter gönderildi. Karadan devam eden müdahaleye helikopterler de 06.00 itibarıyla destek verdi.

Akdere, Taşucu Kayabaşı Mevkii ile Çadırlı Mahalleleri sınırlarında 3 farklı noktada süren yangının kontrol altına alınması için ekiplerin yoğun mücadelesinin sürdüğü kaydedildi.

Öte yandan Akdere Mahallesi'nde bulunan bir çimento fabrikasına kadar ulaşan yangında Kırtıl Mahallesi'ndeki bazı yapıların da zarar gördüğü bildirildi.

14.08.2025 08:12

HATAY'DA HAVADAN MÜDAHALE BAŞLADI

Hatay'ın Hassa ilçesi Bademli ve Yukarıbucak mahalleri arasındaki ormanlık alanda dün akşam saatlerinde çıkan yangını söndürmek için bölgeye sevk edilen ekipler, sabah saatlerine kadar alevlere karadan müdahale etti.

Engebeli arazi şartlarından dolayı ulaşım zorluğu yaşanan bölgede, iş makinaları tarafından yol açma çalışması yapıldı. Bölgeye, çevre illerden de takviye ekipler yönlendirildi.

Sabahın ilk ışıklarından itibaren karadan yapılan çalışmalara havadan da 5 helikopterle destek verildi.

İlgili Haber İspanya yaptı, sıra Türkiye'de! Ormanları alevlerden en iyi 'keçiler' koruyor

14.08.2025 03:53

"TOPLAMDA 90 HANE VE 190 KİŞİYİ TAHLİYE ETTİK"

Mersin Valisi Atilla Toros, "Toplamda 90 hane ve 190 kişiyi tahliye ettik" diyerek şu ifadeleri kullandı:

"Halihazırda Silifke ilçemizde 370 kapasiteli 3 pansiyonumuzu hazırladık. Tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızın geceyi geçirebilmeleri açısından her türlü imkanları sağlamış olduk. Çok şükür şu ana kadar herhangi bir yaralı vatandaşımız veya personelimiz bulunmamakta. Sahada zararla alakalı birtakım tespitlerimiz var. Buna ilişkin personelimizin çalışmaları devam ediyor. Bütün çalışmamız yangının en kısa sürede belirli çerçevede kontrol altına alınması için."

14.08.2025 02:54

HAVADAN DESTEK SAĞLANIYOR

Çalışmalara 9 helikopterin havadan destek sağladığını ifade eden Mersin Valisi Atilla Toros, şöyle konuştu:

"Bir helikopterimiz daha şu an yolda, diğer 9 helikopterle müdahaleye katılmasını bekliyoruz. Orman Teşkilatı'mız, AFAD'ımız, jandarmamız, yerel yönetimlerimiz, Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye araçları, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektöre ait bütün araçlar da yangınla mücadele kapsamında çalışıyorlar. Sahada 122 araçla yangına müdahale ediyoruz."

Toros, sahada 344 personelin görev aldığını belirterek, "Ayrıca can güvenliğinin sağlanması açısından da Jandarma Komando Taburu ile İlçe Jandarma Komutanlığımıza ait birliklerimiz de 210 personel ve 60 araçla sahada çalışmalarına devam ediyor." dedi.

14.08.2025 02:00

MERSİN'DE YANGIN SÜRÜYOR

Mersin'in Silifke ilçesi Balandız ve Kırtıl mahalleleri çevresindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dün çıkan yangın sonrası ihbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle geniş alana yayılan yangın nedeniyle Kırtıl, Balandız, İmamuşağı, Çamlıca, Işıklı ve Akdere mahalleleri ile yerleşim yerlerinin olduğu 5 mezra tedbiren tahliye edildi.

Silifke-Gülnar kara yolu da geçici olarak trafiğe kapatıldı. Ulaşım, Silifke-Beşçatal-Gülnar güzergahından sağlanıyor.

Ekiplerin, yangının kontrol altına alınması için müdahalesi sürüyor.

Yer: Mersin, Hatay