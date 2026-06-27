Havai fişek fabrikasındaki patlamada can vermişti! Cenazede kahreden detay
Dün Niğde'de havai fişek fabrikasındaki patlama meydana gelmiş, Nuri Özkan hayatını kaybetmişti. İşçinin cenaze namazını, ağabeyi olan emekli imam kıldırdı.
- Patlamada Nuri Özkan hayatını kaybetti, Yasin Demirbaş yaralandı.
- Hayatını kaybeden Nuri Özkan'ın cenaze namazını ağabeyi kıldırdı.
- Cenaze namazının ardından Özkan'ın cenazesi Hıdırlık Mezarlığı'na defnedildi.
- Cenazeye Niğde Valisi Nedim Akmeşe, AK Parti Niğde Milletvekili Cevahir Uzkurt ve vatandaşlar katıldı.
Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Kemerhisar beldesindeki havai fişek fabrikasında dün henüz belirlenemeyen nedenle meydana gelen patlamada, işçilerden Nuri Özkan hayatını kaybetmiş, Yasin Demirbaş yaralanmıştı.
CENAZE NAMAZINI AĞABEYİ KILDIRDI
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgunda işlemleri tamamlanan Özkan'ın cenazesi, yakınları tarafından alınarak Fatih Sultan Mehmet Camisi'ne getirildi. Öğle vakti ağabeyi olan emekli imam tarafından kılınan cenaze namazının ardından Özkan'ın cenazesi Hıdırlık Mezarlığı'na defnedildi.
Cenazeye, Özkan'ın ailesi ve yakınları ile Vali Nedim Akmeşe, AK Parti Niğde Milletvekili Cevahir Uzkurt, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.