Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, 3 yıldır kadrod olan ve kaptanlık pazubendini takan 31 yaşındaki Danimarkalı sol bel Casper Hojer ile yollarını ayırdı.

Trendyol Süper Lig'de sezonu 41 puanla 8'inci sırada tamamlayan Çaykur Rizespor, Danimarkalı sol bek Casper Hojer ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Casper Hojer

"HER ŞEY İÇİN TEŞEKKÜRLER"

Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Casper Hojer'e teşekkür edilerek, "Çaykur Rizespor arması altında oyuncu ve kaptan olarak geride kalan 3 yıl. Mücadelen, emeğin ve gösterdiğin profesyonellik için teşekkür ederiz. Yeni yolculuğunda başarılar diliyoruz. Her şey için teşekkürler" ifadelerine yer verildi.

Rizespor formasıyla 95 maça çıkan Casper Hojer, 3 gol kaydederken, takım arkadaşlarına 13 asist yaptı.

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