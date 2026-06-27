Anadolu Ajansı
Rizespor'dan kaptanına veda: Yeni yolculuğunda başarılar
Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, 3 yıldır kadrod olan ve kaptanlık pazubendini takan 31 yaşındaki Danimarkalı sol bel Casper Hojer ile yollarını ayırdı.
Özetle DinleRizespor'dan kaptanına veda: Yeni yolculuğunda baş...
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Spor az önce
Çaykur Rizespor, Danimarkalı sol bek Casper Hojer ile yolların ayrıldığını duyurdu.
- Süper Lig'de sezonu 41 puanla 8'inci sırada tamamlayan Çaykur Rizespor, Casper Hojer'e 3 yıllık mücadelesi, emeği ve profesyonelliği için teşekkür etti.
- Hojer, Rizespor formasıyla 95 maça çıktı, 3 gol attı ve 13 asist yaptı.
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Trendyol Süper Lig'de sezonu 41 puanla 8'inci sırada tamamlayan Çaykur Rizespor, Danimarkalı sol bek Casper Hojer ile yolların ayrıldığını duyurdu.
"HER ŞEY İÇİN TEŞEKKÜRLER"
Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Casper Hojer'e teşekkür edilerek, "Çaykur Rizespor arması altında oyuncu ve kaptan olarak geride kalan 3 yıl. Mücadelen, emeğin ve gösterdiğin profesyonellik için teşekkür ederiz. Yeni yolculuğunda başarılar diliyoruz. Her şey için teşekkürler" ifadelerine yer verildi.
Rizespor formasıyla 95 maça çıkan Casper Hojer, 3 gol kaydederken, takım arkadaşlarına 13 asist yaptı.
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