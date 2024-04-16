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Hayvanlarını otlatmak için evden çıkan emekli korucunun cesedi bulundu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Hayvanlarını otlatmak için evden çıkan emekli korucunun cesedi bulundu

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Şırnak’ın Uludere ilçesinde hayvanlarını otlatmak için evden çıkan emekli güvenlik korucusu, arazide ölü bulundu. Şahsın kalp krizi geçirdiği tahmin ediliyor.

Uludere ilçesinin Onbudak köyünde emekli güvenlik korucusu Eşref Tonğ, sabah saatlerinde hayvanlarını otlatmak için evden çıktı.

ARAZİDE ÖLÜ BULUNDU

Akrabaları Tonğ'un akşamüzeri eve gelmemesi ve telefonla da ulaşamamaları üzerine arazide arama başlattı. Yapılan aramalar sonucu arazide Tonğ hareketsiz şekilde yatarken bulundu. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hayvanlarını otlatmak için evden çıkan emekli korucunun cesedi bulundu - 1. Resim

Yapılan ilk incelemede Tonğ'un hayatını kaybettiği tespit edildi. Tonğ'un cenazesi, askeri helikopterle Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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