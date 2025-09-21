Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Heyelanın vurduğu Ayder'de 800 kişi mahsur kaldı! Vali talimat verdi, ekipler çalışmaya başladı

Heyelanın vurduğu Ayder'de 800 kişi mahsur kaldı! Vali talimat verdi, ekipler çalışmaya başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Rize'de sağanak yağışın ardından dünyaca ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası’nda heyelan meydana geldi. Yolun kapanmasıyla birlikte yaklaşık 800 turist bölgede mahsur kaldı. Ekipler, yolu açmak için çalışmalara başladı; çalışmaların akşam saatlerinde tamamlanması ve turistlerin tahliye edilmesi bekleniyor.

Rize'de iki gündür devam eden sağanak kabusu özellikle Ardeşen ve Çamlıhemşin'e felaketi getirdi. Sel ve heyelanlar hayatı felç etti. 

Dünyaca ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası’na giden yol da heyelan nedeniyle koparak dere sularına karıştı.

Heyelanın vurduğu Ayder'de 800 kişi mahsur kaldı! Vali talimat verdi, ekipler çalışmaya başladı - 1. Resim

RİZE VALİSİ TALİMATI VERDİ!

Yaylaya olan ulaşımın kapanmasıyla otellerde konaklayan 800 turist ile birlikte çalışanlar ve yerli vatandaşlar yaylada mahsur kaldı.

Bunun üzerine harekete geçen Rize Valiliği bölgede geniş çapta inceleme başlatarak Rize Valisi İhsan Selim Baydaş’ın talimatı üzerine yıkılan yolun yeniden yapılabilmesi için bölgeye deniz dolgusunda kullanılan x blok ve antifer bloklar getirilmeye başlandı.

Heyelanın vurduğu Ayder'de 800 kişi mahsur kaldı! Vali talimat verdi, ekipler çalışmaya başladı - 2. Resim

ŞEHİR HASTANESİNDEN BLOKLAR TAŞINDI

Yapımı devam eden Rize Şehir Hastanesi inşaatından taşınan bloklar dereye yerleştirilerek dolgu malzemesi olarak kullanılmaya başlandı. Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından gerçekleştirilen hummalı çalışmanın bu akşam saatlerinde sonuç vererek yaylada mahsur kalan turistler ve vatandaşların kurtarılması planlanıyor.

Heyelanın vurduğu Ayder'de 800 kişi mahsur kaldı! Vali talimat verdi, ekipler çalışmaya başladı - 3. Resim

Öte yandan Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak sabah saatlerinde AFAD Rize İl Müdürlüğü’nde kurulan kriz masasında gerçekleştirilen toplantının ardından bölgede incelemede bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

