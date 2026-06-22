İzmir Metrosu'nda sinyalizasyon sistemini besleyen kablolara yönelik hırsızlık girişimi nedeniyle sabah saatlerinde seferlerde aksama yaşandı. Yolcu güvenliği için trenler bir süre tek hat üzerinden işletilirken, ekiplerin çalışmasının ardından seferler normale döndü.

Bugün sabah saatlerinde İzmir metrosunun Bölge ve Sanayi istasyonları arasında bulunan sinyalizasyon sistemini besleyen kablolara yönelik hırsızlık girişimi yaşandı. Girişim nedeniyle hatlardaki sinyalizasyon sisteminde arıza meydana geldi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, arızayı gidermeye yönelik çalışmaların hızla başlatıldığı, bu süreçte yolcu güvenliğini sağlamak amacıyla metro seferlerinin tek hat üzerinden yapıldığı ve trenlerin düşük hızda seyrettiği belirtildi.

SEFER DÜZENLEMELERİ DEVREYE ALINDI

Özellikle Bölge ile Evka-3 istasyonları arasındaki seferlerde yaşanan gecikmeler üzerine, İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yolcu mağduriyetini en aza indirmek için gerekli sefer düzenlemeleri hızla hayata geçirildi.

NİHAİ ONARIM GECE YARISI YAPILACAK

Ekiplerin müdahalesi sonucunda çalışmalar tamamlanarak metro seferleri saat 11.00 itibarıyla normale döndü. Belediyeden yapılan açıklamanın devamında, sistemdeki nihai bakım ve onarım çalışmalarının gece yarısı işletim saatlerinin sona ermesinin ardından yapılacağı ifade edildi.

Olayla ilgili adli sürecin başlatıldığı ve benzer girişimlerin tekrar yaşanmaması adına gerekli güvenlik önlemlerinin alındığı kaydedildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası