CHP'de yaşanan grup toplantısı krizi, Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'in geçen haftayı es geçme kararıyla bir süreliğine dinmişti. Ancak Özel'in TBMM'ye yarın kürsüye çıkmak üzere yeniden başvuru yaptığı öğrenildi.

Mutlak butlan kararıyla CHP Genel Başkanı olan Kemal Kılıçdaroğlu ve bu kararı kabul etmeyen Özgür Özel arasındaki soğuk savaş sürüyor.

İki hafta önce salı günü düzenlenen grup toplantısında kürsüye çıkacağını duyuran Kılıçdaroğlu, Özel ve ona yakın milletvekillerinin toplantı salonunda gerginlik çıkarmasının ardından bu kararından vazgeçmişti. Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'nde, Özel ise TBMM'de konuşmuştu.

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ÖZEL'DEN TOPLANTI BAŞVURUSU

Yaşananların ardından iki taraf da geçtiğimiz hafta (16 Haziran), grup toplantısı yapmama kararı almıştı. Ancak bugün yeni bir gelişme yaşandı. Özel, yarın grup toplantısı yapmak için TBMM'ye başvuru yaptı.

GEÇEN HAFTA ANLAŞMIŞLARDI

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sözcüsü Müslim Sarı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu hafta TBMM Grup Toplantısı yapmayacağını duyurmuş ve "Cumhuriyet Halk Partisi'nin birliğini korumak, yeni ayrışmalara ve gerilimlere zemin oluşmasını engellemek amacıyla, Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu TBMM'de gerçekleştirilmesi planlanan grup toplantısını yapmama kararı almıştır. Partimizin önceliği; kişisel ya da dönemsel tartışmalar değil, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal gücünü, ortak aklını ve toplumsal sorumluluğunu korumaktır" demişti.

CHP'de grup toplantısı krizi sil baştan! Özgür Özel'den yeni hamle

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ise yaptığı açıklamada bu hafta CHP Grup Toplantısı’nın yapılmayacağını belirtti. Emir, “Bu hafta CHP grubu yapılmayacak. Genel Merkez başvuru yapmamış, biz de (Özgür Özel) toplantı yapmama kararı aldık. Çarşamba günü olağanüstü kurultay talebimizi ileteceğiz” ifadelerini kullanmıştı.

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