Ankara'nın Haymana ilçesinde Belediye Başkanı Levent Koç, CHP'den istifa ettiğini açıkladı. Koç'un AK Parti'ye katılacağı iddia ediliyor.

Ankara yerel siyasetinde dengeleri değiştirebilecek bir gelişme yaşandı. Bir süredir siyasi kulislerde parti değiştireceği yönünde söylentiler dolaşan Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) resmen istifa ettiğini açıkladı.

İstifa kararının perde arkasında ise dikkat çeken bir görüşme trafiği ve gerilim bulunuyor. Koç, hakkındaki "farklı bir partiye geçecek" iddialarının yoğunlaştığı günlerde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u ziyaret etmişti. Bu kritik temasın ardından ilçede peş peşe yaşanan gelişmeler, kopuşun ilk sinyallerini verdi.

ABB'NİN AFİŞLERİ TOPLATILMIŞTI

Bakan Kurum ile yapılan görüşmenin hemen sonrasında, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile iplerin koptuğu öne sürülmüştü. İddialara göre Levent Koç'un özel talimatıyla, Haymana ilçesi genelinde asılı bulunan Mansur Yavaş'a ait tüm pankart ve afişler toplatılmıştı.

'AK PARTİ'YE KATILACAK' İDDİASI

Yaşanan pankart krizinin ardından CHP ile yollarını tamamen ayıran Koç'un yeni siyasi rotasının neresi olacağı sorusu da büyük ölçüde netlik kazanmaya başladı. Başkent kulislerinden sızan bilgilere göre, bağımsız kalan Haymana Belediye Başkanı Koç'un, AK Parti saflarına katılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

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